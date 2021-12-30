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أمير الشرقية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

طالب بتكثيف الحملات الرقابية وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين

شدد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ووجه أمير المنطقة الشرقية جميع الجهات الحكومية في المنطقة بمتابعة تنفيذ ذلك كل حسب اختصاصه، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام التام بذلك وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين من أجل سلامة المجتمع وحصانته.

وقال أمير المنطقة الشرقية: "قيادة هذه البلاد -حفظها الله- قدمت جهوداً كبيرة واتخذت إجراءات كان لها نتائج إيجابية بعد توفيق الله، لمواجهة هذه الجائحة وتميز المنظومة الصحية بالمملكة في طريقة تعاملها مع الجائحة والسيطرة على الأعداد والحد من ارتفاعها بتعاون جميع الجهات، وتوعية المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على سلامة المجتمع، ويجب المحافظة على هذه المكتسبات بالتزام الجميع، ويجب أن نستمر جميعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والحرص على أخذ اللقاح والجرعة الثالثة المعززة للوصول للمناعة ضد هذا الفيروس".

وأضاف أن "عدم الالتزام أو التهاون في تطبيق التعليمات له تبعات على الوطن والمجتمع وآثاره تطال كافة مناحي الحياة؛ لذلك يعد الالتزام مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
سبق

شدد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ووجه أمير المنطقة الشرقية جميع الجهات الحكومية في المنطقة بمتابعة تنفيذ ذلك كل حسب اختصاصه، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام التام بذلك وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين من أجل سلامة المجتمع وحصانته.

وقال أمير المنطقة الشرقية: "قيادة هذه البلاد -حفظها الله- قدمت جهوداً كبيرة واتخذت إجراءات كان لها نتائج إيجابية بعد توفيق الله، لمواجهة هذه الجائحة وتميز المنظومة الصحية بالمملكة في طريقة تعاملها مع الجائحة والسيطرة على الأعداد والحد من ارتفاعها بتعاون جميع الجهات، وتوعية المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على سلامة المجتمع، ويجب المحافظة على هذه المكتسبات بالتزام الجميع، ويجب أن نستمر جميعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والحرص على أخذ اللقاح والجرعة الثالثة المعززة للوصول للمناعة ضد هذا الفيروس".

وأضاف أن "عدم الالتزام أو التهاون في تطبيق التعليمات له تبعات على الوطن والمجتمع وآثاره تطال كافة مناحي الحياة؛ لذلك يعد الالتزام مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
02:51 PM

أمير الشرقية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

طالب بتكثيف الحملات الرقابية وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شدد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ووجه أمير المنطقة الشرقية جميع الجهات الحكومية في المنطقة بمتابعة تنفيذ ذلك كل حسب اختصاصه، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام التام بذلك وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين من أجل سلامة المجتمع وحصانته.

وقال أمير المنطقة الشرقية: "قيادة هذه البلاد -حفظها الله- قدمت جهوداً كبيرة واتخذت إجراءات كان لها نتائج إيجابية بعد توفيق الله، لمواجهة هذه الجائحة وتميز المنظومة الصحية بالمملكة في طريقة تعاملها مع الجائحة والسيطرة على الأعداد والحد من ارتفاعها بتعاون جميع الجهات، وتوعية المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على سلامة المجتمع، ويجب المحافظة على هذه المكتسبات بالتزام الجميع، ويجب أن نستمر جميعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والحرص على أخذ اللقاح والجرعة الثالثة المعززة للوصول للمناعة ضد هذا الفيروس".

وأضاف أن "عدم الالتزام أو التهاون في تطبيق التعليمات له تبعات على الوطن والمجتمع وآثاره تطال كافة مناحي الحياة؛ لذلك يعد الالتزام مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".

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