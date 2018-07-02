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بلجيكا: تورط دبلوماسي إيراني كبير في الهجوم الإرهابي بفرنسا

يعمل في سفارة إيران في فيينا

احتجزت النيابة البلجيكية اليوم شخصين للاشتباه بتخطيطهما لاستهداف أعضاء من منظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، الذي يتخذ من باريس مقرًّا له، عبر تنفيذ "هجوم إرهابي" في فرنسا يوم 30 يونيو.

وأوضحت النيابة أن الموقوفين هما: رجل يبلغ من 38 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، وهما مواطنان بلجيكيان من أصول إيرانية.

وفي سياق متصل: ذكرت النيابة البلجيكية أن السلطات الألمانية احتجزت مواطنًا إيرانيًّا أجرى اتصالات مع أحد الموقوفين في بلجيكا، مبينة أنه دبلوماسي ويعمل في سفارة إيران لدى العاصمة النمساوية فيينا ومن مواليد 1971.

أضافت: وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فإن متهمين آخرين احتجزوا في أراضي فرنسا من قبل السلطات المحلية في إطار التحريات في القضية ذاتها.

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بلجيكا: تورط دبلوماسي إيراني كبير في الهجوم الإرهابي بفرنسا
سبق

احتجزت النيابة البلجيكية اليوم شخصين للاشتباه بتخطيطهما لاستهداف أعضاء من منظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، الذي يتخذ من باريس مقرًّا له، عبر تنفيذ "هجوم إرهابي" في فرنسا يوم 30 يونيو.

وأوضحت النيابة أن الموقوفين هما: رجل يبلغ من 38 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، وهما مواطنان بلجيكيان من أصول إيرانية.

وفي سياق متصل: ذكرت النيابة البلجيكية أن السلطات الألمانية احتجزت مواطنًا إيرانيًّا أجرى اتصالات مع أحد الموقوفين في بلجيكا، مبينة أنه دبلوماسي ويعمل في سفارة إيران لدى العاصمة النمساوية فيينا ومن مواليد 1971.

أضافت: وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فإن متهمين آخرين احتجزوا في أراضي فرنسا من قبل السلطات المحلية في إطار التحريات في القضية ذاتها.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:38 PM

بلجيكا: تورط دبلوماسي إيراني كبير في الهجوم الإرهابي بفرنسا

يعمل في سفارة إيران في فيينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,049

احتجزت النيابة البلجيكية اليوم شخصين للاشتباه بتخطيطهما لاستهداف أعضاء من منظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، الذي يتخذ من باريس مقرًّا له، عبر تنفيذ "هجوم إرهابي" في فرنسا يوم 30 يونيو.

وأوضحت النيابة أن الموقوفين هما: رجل يبلغ من 38 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، وهما مواطنان بلجيكيان من أصول إيرانية.

وفي سياق متصل: ذكرت النيابة البلجيكية أن السلطات الألمانية احتجزت مواطنًا إيرانيًّا أجرى اتصالات مع أحد الموقوفين في بلجيكا، مبينة أنه دبلوماسي ويعمل في سفارة إيران لدى العاصمة النمساوية فيينا ومن مواليد 1971.

أضافت: وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فإن متهمين آخرين احتجزوا في أراضي فرنسا من قبل السلطات المحلية في إطار التحريات في القضية ذاتها.

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