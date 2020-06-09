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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1815 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1815 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
03:36 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:00 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
32,323

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1815 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632

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