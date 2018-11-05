"تقنية المخواة" تطلق برنامج "أتقن" في مرحلته الرابعة‎

"الزهراني" : لرفع الكفاءة ومواكبة سوق العمل لتحقيق الرؤية

انطلقت أمس الأحد أولى برامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الرابعة بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالمخواة، بدورتين هما "الشبكات السلكية واللاسلكية " و"الكهرباء والتمديدات المنزلية".

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي ومشرف فرع الكلية التقنية بالمخواة المهندس رزق الله سعيد الزهراني لـ " سبق" أن هذه الدورات من شأنها رفع كفاءة أبناء المجتمع ومواكبة سوق العمل في التخصصات التقنية والمهنية، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الزهراني، أن هناك دورات متاحة لكل شرائح المجتمع لا يزال التسجيل فيها مستمرًا عبر الموقع "https://ctc.tvtc.gov.sa" والمزمع إقامتها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 4".