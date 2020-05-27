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14 وفاة و170 إصابة جديدة بكورونا في السودان

ارتفع العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 4146

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و14 وفاة، 6 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء، عن التقرير الوبائي، أمس الأول، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 108 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.

ووفق "اليوم السابع" بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى 4146 حالة، بينها 184 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 588 شخصاً.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

السودان فيروس كورونا الجديد

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14 وفاة و170 إصابة جديدة بكورونا في السودان
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و14 وفاة، 6 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء، عن التقرير الوبائي، أمس الأول، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 108 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.

ووفق "اليوم السابع" بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى 4146 حالة، بينها 184 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 588 شخصاً.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:01 AM

14 وفاة و170 إصابة جديدة بكورونا في السودان

ارتفع العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 4146

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و14 وفاة، 6 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء، عن التقرير الوبائي، أمس الأول، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 108 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.

ووفق "اليوم السابع" بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى 4146 حالة، بينها 184 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 588 شخصاً.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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