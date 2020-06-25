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رغم بلوغه 98 عامًا.. مصاب بكورونا يتعافى ويعود للحياة

خضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة

سجلت مدينة الرياض حالة تعافٍ من فيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 98 عاماً بعد تلقيه العلاج بمستشفى الوطني بالرياض وتماثله للشفاء وخروجه لأسرته.

وكان المصاب قد وصل في وقت سابق إلى مستشفى الوطني، وكان يشكو من أعراض الإصابة بكورونا ويعاني من السكري وارتفاع في ضغط الدم.

وباشر الطاقم الطبي المختص الإجراءات، وتم نقل الحالة فورًا لأجنحة التنويم الخاصة بكوفيد 19، وخضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم بلوغه 98 عامًا.. مصاب بكورونا يتعافى ويعود للحياة
سبق

سجلت مدينة الرياض حالة تعافٍ من فيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 98 عاماً بعد تلقيه العلاج بمستشفى الوطني بالرياض وتماثله للشفاء وخروجه لأسرته.

وكان المصاب قد وصل في وقت سابق إلى مستشفى الوطني، وكان يشكو من أعراض الإصابة بكورونا ويعاني من السكري وارتفاع في ضغط الدم.

وباشر الطاقم الطبي المختص الإجراءات، وتم نقل الحالة فورًا لأجنحة التنويم الخاصة بكوفيد 19، وخضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:38 PM

رغم بلوغه 98 عامًا.. مصاب بكورونا يتعافى ويعود للحياة

خضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة

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عيسى الحربي - الرياض
2
1,853

سجلت مدينة الرياض حالة تعافٍ من فيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 98 عاماً بعد تلقيه العلاج بمستشفى الوطني بالرياض وتماثله للشفاء وخروجه لأسرته.

وكان المصاب قد وصل في وقت سابق إلى مستشفى الوطني، وكان يشكو من أعراض الإصابة بكورونا ويعاني من السكري وارتفاع في ضغط الدم.

وباشر الطاقم الطبي المختص الإجراءات، وتم نقل الحالة فورًا لأجنحة التنويم الخاصة بكوفيد 19، وخضع للعلاج وفق الخطة المعتمدة لدى وزارة الصحة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

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