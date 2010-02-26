الصور الأولى لفيراري 488 Pista قبل إطلاقها في معرض جنيف للسيارات

تُعد قفزة نوعية كبيرة مقارنة بالطرازات السابقة فيما يتعلق بالديناميات الرياضية

عبدالملك سرور

تشكل سيارة فيراري "488 بيستا" Ferrari 488 Pista ، التي سيكشف عنها في معرض جنيف للسيارات، الطراز الخلف في السلسلة الخاصة من سيارات فيراري بمحرك ثماني أسطوانات على شكل V (V8) ، التي ضمت طرازات "360 تشالنج سترادالي" 360 Challenge Stradale، و"430 سكوديريا"430Scuderia، و"458 سبيتشالي" 458 Speciale ، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا لأدائها القوي وأسلوب قيادتها اللافت.

وتعتبر سيارة Ferrari 488 Pista قفزة نوعية كبيرة مقارنة بالطرازات الخاصة السابقة فيما يتعلق بالديناميات الرياضية ومستوى التكنولوجيا الآتية مباشرة من سيارات السباق. ويأتي الاسم في الواقع تقديرًا مباشرًا لتاريخ فيراري العريق الفريد في رياضة المحركات.

ويتميز طراز Ferrari 488 Pista باعتماده الكثير من الحلول لتخفيف الوزن، إضافة إلى عمليات تطوير للمحرك وديناميات السيارة ودينامياتها الهوائية المستمدة كلها من سيارتي فيراري المخصصتين للتسابق، أي 488 GTE و488 Challenge. فكانت النتيجة سيارة تأبى المساومة في مهمتها التي تهدف إلى تقديم أداء شبيه بأداء سيارات السباق على الطرقات أو خارجها، حتى وإن قادها سائقون غير محترفين.

ويقل وزن هذا الطراز الجديد 90 كلج عن طراز 488 GTB ؛ فيصل وزنه فارغًا إلى 1280 كلغ. وعلاوة على ذلك، كسب الطراز أعلى زيادة في القوة في محرك من ضمن سيارات الفئة الخاصة (50 حصانًا إضافية)؛ وبالآتي تضع Ferrari 488 Pista معيارًا جديدًا لسيارات فيراري الرياضية المجهزة بمحركV8.

ويعد محرك هذه السيارة الأقوى على الإطلاق بين محركات V8 فيراري؛ فهو نسخة مطورة إلى أقصى الحدود من المحرك المجهز بتوربو الذي حاز جائزة أفضل محرك في العالم للعامين 2016 و2017.

ويولد المحرك 720 حصانًا، وهي أعلى قوة محددة ضمن فئته (185 حصانًا/ لتر). وأصبح المحرك أخف وزنًا الآن بفضل الحلول التي تمت الاستعانة بها من طراز 488 Challenge، بما فيها مشاعب العادم المصنوعة من الإنكونيل، والعمود المرفقي الخفيف، والحذافة الخفيفة، وبفضل المزايا الإضافية مثل أذرع التوصيل المصنوعة من التيتانيوم، وحجرات امتلاء الهواء المصنوعة من ألياف الكربون.

وتصل السيارة لسرعة من صفر إلى 100 كلم/ ساعة في 2.85 ثانية، ومن صفر إلى 200 كلم/ ساعة في 7.6 ثانية. أما السرعة القصوى فتصل لأكثر من 340 كلم/ ساعة.

وقد تمت الاستعانة أيضًا بأجهزة التوربو المستخدمة في طراز 488 Challenge مع مستشعرات بسرعة دوران المحرك، إضافة إلى نقل خطوط سحب الهواء من الجانبين إلى خلف منطقة جانح تعطيل الرفع للحرص على تدفق الهواء بدون عرقلة.

ويولد المحرك في هذا الطراز عزمًا أعلى من سيارة 488 Challenge عند كل سرعات دوران المحرك؛ ما يؤمّن تسارعًا قويًّا وسلسًا على الدوام، مع زمن استجابة أسرع للتوربو على الرغم من زيادة قوة المحرك.

أما صوت المحرك ففريد من نوعه، ويحمل توقيع علامة فيراري بوضح، وهذا أقل من يمكن أن تتسم به سيارة مميزة من هذا المستوى؛ إذ تتفوق نوعية الصوت وحدته على صوت محرك 488 GTB في مختلف سرعات التعشيق وسرعة المحرك، بما يتناسب مع تزايد القوة التدريجي.

ويستفيد طراز Ferrari 488 Pista إلى أقصى حد من خبرة فيراري في رياضة المحركات لتأمين أعلى أداء دينامي هوائي حتى على الطرقات العادية. ومن بين حلول السباق المعتمدة لجأ المصممون إلى مسالك أمامية على شكل S مستوحاة من سباقات الفورمولا 1، ومشتتات هواء أمامية بزاوية مائلة، تم تحسينها لطراز 488 GTE للحصول على شفط هواء أقوى، يهدف إلى توليد المزيد من القوة الضاغطة نزولاً.

وأُعيد أيضًا تصميم مولدات الدوامات في القسم السفلي. وبات مشتت الهواء الخلفي يتميز بالالتواء المزدوج عينه المعتمد في طراز 488 GTE لزيادة سحب الهواء وتوليد القوة الضاغطة نزولاً، بالمقارنة مع مشتتات الهواء التقليدية. وعلاوة على ذلك، بات الجانح الضخم أعلى وأطول، وأجريت تحسينات على شكله أيضًا. وقد نجم عن كل هذه التعديلات ارتفاع لافت في القوة الضاغطة نزولاً بنسبة 20 في المئة.

وقد صممت ديناميات السيارة بهدف زيادة متعة القيادة، وجعل كامل قدرات هذه السيارة متاحة لجميع السائقين، المحترفين وغير المحترفين؛ إذ كان الهدف جعل أداء السيارة عند أقصى حدودها وإمكاناتها أمرًا يسهل بلوغه والتحكم به.

وقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال التوفيق بين تطوير التجهيزات الميكانيكية وأجهزة التحكم الدينامية الإلكترونية المدمجة في الجيل السادس من نظام التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي Side-Slip Angle Control (SSC). ؛ فيضم الجيل السادس من نظام SSC جميع الأنظمة الآتية: الترس التفاضلي الإلكتروني من الجيل الثالث (E-Diff3)، ونظام التحكم بالثبات (F1-Trac)، ونظام التحكم بالتعليق المغنطيسي الانسيابي (SCM)، ولأول مرة على الإطلاق نظام فيراري للتعزيز الدينامي Ferrari Dynamic Enhancer (FDE). . ويعد نظام FDE الأول من نوعه في العالم؛ فهو يستخدم برمجيات فيراري لتعديل ضغط المكابح عند مستوى الكماشات. ويسهم مستوى التحكم الإضافي هذا في تحسين أداء سيارة Ferrari 488 Pista في المنعطفات وعند الخروج منها؛ ما يجعل أسلوب القيادة أسهل، ويمكن التنبؤ به.

وبفضل هذه الثقة الإضافية التي يمنحها النظام بإمكان السائقين أن يتحكموا بسهولة أكبر بزوايا الانحرافات حتى عند حدود أداء السيارة؛ فتنمو بذلك علاقة متناغمة مع السيارة، تمنحهم أداء باهرًا ومتعة كبيرة في القيادة.

ويكتمل نظام التعليق مع إضافة الإطارات الجديدة التي صممتها ميشلان خصيصًا لهذه السيارة.

ويركز تصميم طراز Ferrari 488 Pista على مفاهيم الدينامية الهوائية الوظيفية؛ فقد تم التخفيف من تجهيزات المقصورة للتماشي مع غاية الطراز الرياضية للغاية. وقد استعان قسم التصميم في فيراري بعناصر إبداعية، مثل المسالك الانسيابية الأمامية على شكل S، كوسيلة لتقصير مقدمة السيارة من الناحية البصرية؛ فتظهر المسالك وكأنها تطفو في الهواء.

ويحاكي تصميم السيارة من الأمام تصميم الجانح الخلفي الذي يتخذ شكل ذنب الدلفين، والذي يبدو معلقًا؛ ليعطي انطباعًا بالخفة والفاعلية. فيما تضيف الأحجام الخلفية شعورًا بالقوة إلى الجانح الخلفي.

ويظهر تركيز السيارة على الأداء العالي أيضًا من خلال اعتماد عجلات جديدة مصنوعة من ألياف الكربون قياس 20 بوصة، وهي المرة الأولى لدى فيراري. ومن بين الأجزاء الأخرى المصنوعة من ألياف الكربون نجد غطاء المحرك، والمصدات، وجانح تعطيل الرفع الخلفي.