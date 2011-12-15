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التمور السعودية تصل إلى 107 وجهات دولية.. ثمرة شراكات محلية وعالمية

المركز الوطني للنخيل نفذ برامج عديدة لتطوير القطاع ورفع كفاءته

تمكّن أبناء المملكة العربية السعودية من إيصال ثقافة "التمرة والنخلة" إلى 107 وجهات دولية، بعد أن كانت محصورة في شبه الجزيرة العربية، وفق برامج وشراكات محلية وعالمية في تسويق التمور، والعمل على رفع مستوى الإنتاج للوصول بها إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويعتبر المركز الوطني للنخيل والتمور أحد أبرز الجهات لدعم هذا النمو السريع في قطاع التمور حيث نفذ برامج عديدة لتطوير القطاع في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته لتعزيز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير ولتصبح المملكة المصدِّر الأول للتمور في العالم.

وتتمتع المملكة بأكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد على 123 ألف حيازة زراعية، بالإضافة إلى 157 مصنعًا للتمور، ما يسهم إيجابًا في دعم قطاع النخيل والتمور، وفي كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل بذلك الأغذية والصناعات الأخرى المختلفة مثل المنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء.

وتحرص المملكة على دعم وتسويق التمور بما يؤثر إيجابًا على القطاع، إذ نمت قيمة الصادرات من التمور في عام 2021م بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن.

يُذكر أن الرياض ستستضيف المعرض الدولي للتمور بنسخته الثانية في يوم الخميس القادم الموافق 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من منتجي ومزارعي التمور والمنتجات التحويلية محليًا وعالميًا، تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التمور السعودية تصل إلى 107 وجهات دولية.. ثمرة شراكات محلية وعالمية
سبق

تمكّن أبناء المملكة العربية السعودية من إيصال ثقافة "التمرة والنخلة" إلى 107 وجهات دولية، بعد أن كانت محصورة في شبه الجزيرة العربية، وفق برامج وشراكات محلية وعالمية في تسويق التمور، والعمل على رفع مستوى الإنتاج للوصول بها إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويعتبر المركز الوطني للنخيل والتمور أحد أبرز الجهات لدعم هذا النمو السريع في قطاع التمور حيث نفذ برامج عديدة لتطوير القطاع في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته لتعزيز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير ولتصبح المملكة المصدِّر الأول للتمور في العالم.

وتتمتع المملكة بأكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد على 123 ألف حيازة زراعية، بالإضافة إلى 157 مصنعًا للتمور، ما يسهم إيجابًا في دعم قطاع النخيل والتمور، وفي كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل بذلك الأغذية والصناعات الأخرى المختلفة مثل المنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء.

وتحرص المملكة على دعم وتسويق التمور بما يؤثر إيجابًا على القطاع، إذ نمت قيمة الصادرات من التمور في عام 2021م بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن.

يُذكر أن الرياض ستستضيف المعرض الدولي للتمور بنسخته الثانية في يوم الخميس القادم الموافق 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من منتجي ومزارعي التمور والمنتجات التحويلية محليًا وعالميًا، تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:37 PM

التمور السعودية تصل إلى 107 وجهات دولية.. ثمرة شراكات محلية وعالمية

المركز الوطني للنخيل نفذ برامج عديدة لتطوير القطاع ورفع كفاءته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن أبناء المملكة العربية السعودية من إيصال ثقافة "التمرة والنخلة" إلى 107 وجهات دولية، بعد أن كانت محصورة في شبه الجزيرة العربية، وفق برامج وشراكات محلية وعالمية في تسويق التمور، والعمل على رفع مستوى الإنتاج للوصول بها إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويعتبر المركز الوطني للنخيل والتمور أحد أبرز الجهات لدعم هذا النمو السريع في قطاع التمور حيث نفذ برامج عديدة لتطوير القطاع في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته لتعزيز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير ولتصبح المملكة المصدِّر الأول للتمور في العالم.

وتتمتع المملكة بأكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد على 123 ألف حيازة زراعية، بالإضافة إلى 157 مصنعًا للتمور، ما يسهم إيجابًا في دعم قطاع النخيل والتمور، وفي كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل بذلك الأغذية والصناعات الأخرى المختلفة مثل المنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء.

وتحرص المملكة على دعم وتسويق التمور بما يؤثر إيجابًا على القطاع، إذ نمت قيمة الصادرات من التمور في عام 2021م بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن.

يُذكر أن الرياض ستستضيف المعرض الدولي للتمور بنسخته الثانية في يوم الخميس القادم الموافق 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من منتجي ومزارعي التمور والمنتجات التحويلية محليًا وعالميًا، تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور.

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