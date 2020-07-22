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التأمينات الاجتماعية تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة

يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من خلال عدة برامج تدريبية مكثفة

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة.

وبيّنت عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة

وأشارت إلى أن البرنامج يضم مسارين وهما مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات كما يوفر عددًا من المزايا؛ كالراتب الشهري، وتأمين طبي، ودورات تدريبية، وتدريب على رأس العمل، ويتم القبول وفق مجموعة من المعايير.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التأمينات الاجتماعية تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة
سبق

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة.

وبيّنت عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة

وأشارت إلى أن البرنامج يضم مسارين وهما مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات كما يوفر عددًا من المزايا؛ كالراتب الشهري، وتأمين طبي، ودورات تدريبية، وتدريب على رأس العمل، ويتم القبول وفق مجموعة من المعايير.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:49 AM

التأمينات الاجتماعية تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة

يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من خلال عدة برامج تدريبية مكثفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة.

وبيّنت عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة

وأشارت إلى أن البرنامج يضم مسارين وهما مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات كما يوفر عددًا من المزايا؛ كالراتب الشهري، وتأمين طبي، ودورات تدريبية، وتدريب على رأس العمل، ويتم القبول وفق مجموعة من المعايير.

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