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بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780

سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.

بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد

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بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا
سبق

سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:15 AM

بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.

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