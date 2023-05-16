بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780
سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.
وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.
بوركينا فاسو
فيروس كورونا الجديد
بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-16
سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.
وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:15 AM
بوركينا فاسو: تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بكورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 780
سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.
وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592.