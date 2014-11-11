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أمير الرياض يسلّم جائزة الإسكان لأفضل اتحادات ملّاك في المنطقة

أطلقها برنامج "ملّاك" التابع للوزارة وفي حضور "الحقيل"

سلَّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم جائزة أفضل اتحاد مُلّاك لعام 2019، والتي حصل عليها أفضل ستة اتحادات ملاك بشقيها السكني والتجاري بمنطقة الرياض، بعد أن حققوا معايير الجائزة التي أطلقها برنامج "مُلّاك" التابع لوزارة الإسكان.

جاء ذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم الجوائز على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الإسكان، منوهاً بالثقافة العالية للحاصلين على الجائزة وتخصصهم في مجالاتهم، متمنياً أن يكونوا أدوات خير وبداية طريق لبناء وطن ينطلق من منطقة الرياض.

من جهته، أكد وزير الإسكان أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة تنظيم القطاع وحماية الحقوق وغيرها ووضعته ركيزة أساسية في تنفيذ مشاريعها، وبما فيها مبادرة اتحاد الملاك.

وأشار الوزير الحقيل إلى أن "ملاك" يرتقي بجودة حياة المواطن ويسهم في خلق بيئة سكنية جاذبة ومريحة وآمنة ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وينظم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، مؤكدًا أن مسابقة أفضل اتحاد مُلّاك تبرز فكرة الوحدات ذات الملكية المشتركة وتخلق روح المنافسة بين الاتحادات وتدعم التطوير المستمر.

أمير الرياض جائزة الإسكان مُلّاك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يسلّم جائزة الإسكان لأفضل اتحادات ملّاك في المنطقة
سبق

سلَّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم جائزة أفضل اتحاد مُلّاك لعام 2019، والتي حصل عليها أفضل ستة اتحادات ملاك بشقيها السكني والتجاري بمنطقة الرياض، بعد أن حققوا معايير الجائزة التي أطلقها برنامج "مُلّاك" التابع لوزارة الإسكان.

جاء ذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم الجوائز على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الإسكان، منوهاً بالثقافة العالية للحاصلين على الجائزة وتخصصهم في مجالاتهم، متمنياً أن يكونوا أدوات خير وبداية طريق لبناء وطن ينطلق من منطقة الرياض.

من جهته، أكد وزير الإسكان أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة تنظيم القطاع وحماية الحقوق وغيرها ووضعته ركيزة أساسية في تنفيذ مشاريعها، وبما فيها مبادرة اتحاد الملاك.

وأشار الوزير الحقيل إلى أن "ملاك" يرتقي بجودة حياة المواطن ويسهم في خلق بيئة سكنية جاذبة ومريحة وآمنة ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وينظم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، مؤكدًا أن مسابقة أفضل اتحاد مُلّاك تبرز فكرة الوحدات ذات الملكية المشتركة وتخلق روح المنافسة بين الاتحادات وتدعم التطوير المستمر.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
07:18 PM

أمير الرياض يسلّم جائزة الإسكان لأفضل اتحادات ملّاك في المنطقة

أطلقها برنامج "ملّاك" التابع للوزارة وفي حضور "الحقيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلَّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم جائزة أفضل اتحاد مُلّاك لعام 2019، والتي حصل عليها أفضل ستة اتحادات ملاك بشقيها السكني والتجاري بمنطقة الرياض، بعد أن حققوا معايير الجائزة التي أطلقها برنامج "مُلّاك" التابع لوزارة الإسكان.

جاء ذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم الجوائز على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الإسكان، منوهاً بالثقافة العالية للحاصلين على الجائزة وتخصصهم في مجالاتهم، متمنياً أن يكونوا أدوات خير وبداية طريق لبناء وطن ينطلق من منطقة الرياض.

من جهته، أكد وزير الإسكان أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة تنظيم القطاع وحماية الحقوق وغيرها ووضعته ركيزة أساسية في تنفيذ مشاريعها، وبما فيها مبادرة اتحاد الملاك.

وأشار الوزير الحقيل إلى أن "ملاك" يرتقي بجودة حياة المواطن ويسهم في خلق بيئة سكنية جاذبة ومريحة وآمنة ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وينظم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، مؤكدًا أن مسابقة أفضل اتحاد مُلّاك تبرز فكرة الوحدات ذات الملكية المشتركة وتخلق روح المنافسة بين الاتحادات وتدعم التطوير المستمر.

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