وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة.

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق.

٩١١: وقوف مركبة في وسط الطريق يسفر عن تصادم ٣ مركبات وتسجيل إصابات بجدة عبدالله البرقاوي سبق 2019-07-03 كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق. وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 08:18 PM

٩١١: وقوف مركبة في وسط الطريق يسفر عن تصادم ٣ مركبات وتسجيل إصابات بجدة





A A A





3 مشاركة

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق.

وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة.