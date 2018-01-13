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"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير

القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر 1187 لغمًا

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.

وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

مسام مشروع مسام لنزع الألغام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير
سبق

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.

وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
10:56 AM

"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير

القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر 1187 لغمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.

وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

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