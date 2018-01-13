وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.

"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-12 تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير. وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 10:56 AM

"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر 1187 لغمًا





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تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.

وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.