"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير
القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر 1187 لغمًا
تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.
وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
مسام
مشروع مسام لنزع الألغام
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-12
تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.
وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
10:56 AM
"مسام" ينتزع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال يناير
القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر 1187 لغمًا
تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر يناير.
وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: الفِرَق الميدانية نزعت خلال شهر يناير 2855 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأضاف مدير عام مشروع "مسام": فِرَقنا نزعت الأسبوع الماضي 786 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة؛ مبينًا أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 1187 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.