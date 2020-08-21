إعلامي جزائري: نظام "الحمدين" فشل في استغلال الحج.. ولهذا السبب منع حجاجه

قال إنه جيّش جيوشًا إلكترونية لاتهام السعودية بمنع حجاجهم وانكشفت أكاذيبهم

كشف الإعلامي الجزائري الدكتور أنور مالك عن الإحباط الذي تعرض له النظام القطري جراء نجاح التنظيم السعودي لحج هذا العام، مؤكداً أن أساليبهم الملتوية انقلبت وبالًا عليهم.

وفي التفاصيل قال "مالك" خلال برنامجه التلفزيوني (المراقب) الذي يذاع عبر قناة 24: إن النظام القطري لم يراعِ أي اعتبارات دينية وحاول بكل وقاحة استغلال موسم الحج لتصفية حساباتها مع السعودية، ولكن النجاح المبهر أصابهم في مقتل؛ حيث حاولت تضليل العالم بقصة منع السعودية للحجاج القطريين والمقيمين من الحج، ولكن التسهيلات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين وتخصيص آلية إلكترونية لهم للتسجيل أوقعت نظام "الحمدين" في مأزق.

وواصل: الكارثة أن الحكومة القطرية كانت تهدد أي قطري أو أجنبي مقيم لديهم يحاول أن يحج؛ بالويل والثبور، بل إن أحد المقيمين نوى الحج برفقة والدته الطاعنة في السن، وكان ينوي المغادرة إلى أوروبا ومن ثم العودة للمملكة لأداء الفريضة، وعندما علمت السلطات القطرية بذلك هددته بإلغاء عقده وطرده لو سافر إلى المملكة.

وأضاف: النظام القطري حاول إحراج المملكة، وجيّش جيوشًا إلكترونية لاتهام المملكة بمنع حجاجهم، وأطلق عدة هاشتاقات كاذبة انكشفت أمام المنصفين وانقلب سحرهم عليهم بعد أن ظهر موسم الحج بشكل مبهر.