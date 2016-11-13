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رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يستقبل السفير الأوزبكي لدى المملكة

بحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين في مكتبه بنادي الإبل بالرياض سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وأبدى سفير أوزبكستان أولوغبيك مقصودوف رغبته بفتح باب التعاون بين البلدين في نقل ثقافة مهرجانات الإبل إلى بلاده والاستفادة من التجارب والخبرة السعودية عبر تنظيم مهرجان للإبل في آسيا الوسطى، إضافة إلى إرسال إبل إلى بلاده لتعزيز الإنتاج وبحث الفرص الاستثمارية في صناعة منتجات الإبل بين البلدين والبدء في دراستها من فرق متخصصة وطرحها إلى حيز التنفيذ.

وقدم السفير مقصودوف شكره لرئيس المنظمة الدولية فهد بن فلاح بن حثلين على موافقتهم على استضافة أوزبكستان لمؤتمر دول آسيا الوسطى عن الإبل الذي سيعقد العام القادم 2020، وقال: "هذا المؤتمر النوعي يعد خطوة مهمة لتطوير الإبل ومنتجاتها وأنشطتها، ودعمًا لتطوير الإبل في آسيا الوسطى وليس على مستوى بلادي فقط".

من جانب آخر بيّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن اللقاء يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجال الإبل وتطوير نشاطها وقال: "توجيهات القيادة -حفظها الله -تدعونا دائمًا إلى فتح أبواب التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما ينعكس بالخير والفائدة على المواطنين وعلى الأنشطة وممارسيها وعملنا في نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل على تطوير ونشر ثقافة وموروث الإبل محليًا ودوليًا وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بها وإيجاد أفضل السبل للاستفادة من منتوجات الإبل بكل أنواعها.

رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين سفير جمهورية أوزبكستان أولوغبيك مقصودوف

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رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يستقبل السفير الأوزبكي لدى المملكة
سبق

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين في مكتبه بنادي الإبل بالرياض سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وأبدى سفير أوزبكستان أولوغبيك مقصودوف رغبته بفتح باب التعاون بين البلدين في نقل ثقافة مهرجانات الإبل إلى بلاده والاستفادة من التجارب والخبرة السعودية عبر تنظيم مهرجان للإبل في آسيا الوسطى، إضافة إلى إرسال إبل إلى بلاده لتعزيز الإنتاج وبحث الفرص الاستثمارية في صناعة منتجات الإبل بين البلدين والبدء في دراستها من فرق متخصصة وطرحها إلى حيز التنفيذ.

وقدم السفير مقصودوف شكره لرئيس المنظمة الدولية فهد بن فلاح بن حثلين على موافقتهم على استضافة أوزبكستان لمؤتمر دول آسيا الوسطى عن الإبل الذي سيعقد العام القادم 2020، وقال: "هذا المؤتمر النوعي يعد خطوة مهمة لتطوير الإبل ومنتجاتها وأنشطتها، ودعمًا لتطوير الإبل في آسيا الوسطى وليس على مستوى بلادي فقط".

من جانب آخر بيّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن اللقاء يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجال الإبل وتطوير نشاطها وقال: "توجيهات القيادة -حفظها الله -تدعونا دائمًا إلى فتح أبواب التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما ينعكس بالخير والفائدة على المواطنين وعلى الأنشطة وممارسيها وعملنا في نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل على تطوير ونشر ثقافة وموروث الإبل محليًا ودوليًا وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بها وإيجاد أفضل السبل للاستفادة من منتوجات الإبل بكل أنواعها.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:08 PM

رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يستقبل السفير الأوزبكي لدى المملكة

بحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين في مكتبه بنادي الإبل بالرياض سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وأبدى سفير أوزبكستان أولوغبيك مقصودوف رغبته بفتح باب التعاون بين البلدين في نقل ثقافة مهرجانات الإبل إلى بلاده والاستفادة من التجارب والخبرة السعودية عبر تنظيم مهرجان للإبل في آسيا الوسطى، إضافة إلى إرسال إبل إلى بلاده لتعزيز الإنتاج وبحث الفرص الاستثمارية في صناعة منتجات الإبل بين البلدين والبدء في دراستها من فرق متخصصة وطرحها إلى حيز التنفيذ.

وقدم السفير مقصودوف شكره لرئيس المنظمة الدولية فهد بن فلاح بن حثلين على موافقتهم على استضافة أوزبكستان لمؤتمر دول آسيا الوسطى عن الإبل الذي سيعقد العام القادم 2020، وقال: "هذا المؤتمر النوعي يعد خطوة مهمة لتطوير الإبل ومنتجاتها وأنشطتها، ودعمًا لتطوير الإبل في آسيا الوسطى وليس على مستوى بلادي فقط".

من جانب آخر بيّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن اللقاء يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجال الإبل وتطوير نشاطها وقال: "توجيهات القيادة -حفظها الله -تدعونا دائمًا إلى فتح أبواب التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما ينعكس بالخير والفائدة على المواطنين وعلى الأنشطة وممارسيها وعملنا في نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل على تطوير ونشر ثقافة وموروث الإبل محليًا ودوليًا وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بها وإيجاد أفضل السبل للاستفادة من منتوجات الإبل بكل أنواعها.

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