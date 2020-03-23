وسط تجاوب الطلاب.. "تعليم سراة عبيدة" يواصل خدماته إلكترونياً

"العلكمي" يثمّن وعي أولياء الأمور بضرورة استمرارية العملية التعليمية

تابع مدير إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، الخدمات التي تقدمها إدارة التعليم إلكترونياً، في ظل تعليق حضور الموظفين لمقارّ العمل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورنا الجديد".

ويواصل الطلاب والطالبات تعليمهم وتلقي دروسهم من منازلهم عبر شبكة قنوات عين التعليمية، فيما تعمل لجنة التعلّم عن بعد بالإدارة على دعم المستفيدين وتذليل المعوقات التي تواجههم لتقديم الخدمات لهم عن بُعد.

وثمّن "العلكمي" تفاعل الأسر وأولياء الأمور مع هذا القرار وحرص منسوبي التعليم، وتفاعل الطلاب والطالبات وقدرتهم على التعلم الذاتي عن بُعد، مؤكداً أن ذلك يعكس الوعي الكبير بأهمية استمرارية التعليم وضمان عدم انقطاعه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها هذا الوطن الغالي في هذه الفترة، حيث يدعم ذلك توجهات الدولة ممثلة في وزارة التعليم نحو هذا النوع من التعليم.

وأشار مدير التعليم إلى أن إدارته وضعت بدائل إلكترونية لتقديم الخدمات للمستفيدين، مع استكمال جميع المعاملات والمخاطبات عبر نظام "راسل".

وحثّ الجميع على الالتزام بالتعليمات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة للوقاية من فيروس "كورونا الجديد".