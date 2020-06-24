"الصحة": مجلس عزاء تسبب في انتقال عدوى كورونا لـ5 أسر.. مصافحة وعدم تباعد

قالت ضمن تقريرها اليومي: بعض أفراد هذه الأسر الآن في حالة حرجة بالعناية المركزة

قالت وزارة الصحة، اليوم: إن مجلس عزاء تسبب في نقل عدوى كورونا إلى 5 أسر بسبب المصافحة وعدم التباعد.

وأوضحت الوزارة اليوم تحت عنوان "قصة حالة"، وضمن تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا: بعض أفراد هذه الأسر الآن في حالة حرجة وهم في العناية المركزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 167267 حالة، كما تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة وبلغ عدد الحالات النشطة 53083، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة.