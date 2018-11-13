"50" ورشة فنية لـتدريب 270 مستفيدة من ذوات الإعاقة في "تأهيل الملز"

من خلال اتفاقية تعاون مع النادي التشكيلي

عقد مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز اتفاقية تعاون مشترك مع النادي التشكيلي بالرياض، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، وذلك ضمن مبادرة "الفن للمجتمع".

ومثّل الجانبين أثناء توقيع العقد المدير التنفيذي للنادي بندر بن ناصر الجريان، ومديرة المركز هند بنت خالد الحارثي، التي ذكرت أن بنود الاتفاقية تُلزم النادي بتدريب القادرات من مستفيدات المركز البالغ عددهن نحو 270 مستفيدة في مختلف المجالات الفنية، من خلال إقامة "50" ورشة تدريبية وتأهيلهن لسوق العمل، بالإضافة إلى حجز منصة إلكترونية باسم المبادرة لتسويق أعمالهن عبر منافذ البيع ولدى الجهات المعنية، بما يحقق الترابط بين مخرجات هذه الورش والقطاعات الحكومية والأهلية في مجالات الفن والإعاقة.

وبيّن السيالي أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق دمج المستفيدات مع المجتمع وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وشغل أوقات فراغهن بما يعود عليهن بالنفع وتنمية مهاراتهن الحركية الدقيقة والإدراكية والنفسية، موضحاً أن بيع أعمالهن للمهتمين بمجالات الفنون سوف يسهم في تحويلهن إلى فئة منتجة.

من جهة أخرى وضمن البرامج والأنشطة الأخرى الموجهة للموظفات أقام المركز خلال الأسبوع الجاري محاضرة توعوية عن المخدرات وأضرارها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقتها نجلاء الرشيد، بحضور "40" مستفيدة من منسوبات المركز، قدم خلالها شرحاً مبسطاً عن المخدرات وأنواعها والأعراض التي تظهر على مدمنيها، مع عرض بعض النماذج لأنواع المخدرات.