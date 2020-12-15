النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية بالرياض" تنظم مجموعة من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة

"الحربي" يوقّع عدة اتفاقيات مع جهات أهلية للتعاون في مجال الخدمات

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا في وحدات الخدمات المساندة، مجموعة من الفعاليات التعريفية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وبحضور عدد من مسؤولي الفرع ومديري المراكز والدور الإيوائية، وبعض نزلاء المراكز من ذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بحفل خطابي اشتمل على بعض الفقرات الترحيبية، تلاها عرض مرئي عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز التأهيل ووحدات الخدمات المساندة، ثم استمع الحضور إلى نماذج من ذوي الإعاقة وهي تحكي قصص نجاحها وتحديها لظروف الإعاقة.

ووقّع الحربي عددًا من الاتفاقيات على هامش الفعاليات مع بعض الجهات الأهلية للتعاون في مجال تطوير الخدمات الرياضية والعلاجية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي الوزارة.

وفي الختام تجوّل الحضور في المعرض المصاحب، ثم كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين والمشاركين، ومؤكدًا لهم أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وخارج مراكز الإيواء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية بالرياض" تنظم مجموعة من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا في وحدات الخدمات المساندة، مجموعة من الفعاليات التعريفية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وبحضور عدد من مسؤولي الفرع ومديري المراكز والدور الإيوائية، وبعض نزلاء المراكز من ذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بحفل خطابي اشتمل على بعض الفقرات الترحيبية، تلاها عرض مرئي عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز التأهيل ووحدات الخدمات المساندة، ثم استمع الحضور إلى نماذج من ذوي الإعاقة وهي تحكي قصص نجاحها وتحديها لظروف الإعاقة.

ووقّع الحربي عددًا من الاتفاقيات على هامش الفعاليات مع بعض الجهات الأهلية للتعاون في مجال تطوير الخدمات الرياضية والعلاجية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي الوزارة.

وفي الختام تجوّل الحضور في المعرض المصاحب، ثم كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين والمشاركين، ومؤكدًا لهم أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وخارج مراكز الإيواء.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:54 AM

"الموارد البشرية بالرياض" تنظم مجموعة من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة

"الحربي" يوقّع عدة اتفاقيات مع جهات أهلية للتعاون في مجال الخدمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
326

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا في وحدات الخدمات المساندة، مجموعة من الفعاليات التعريفية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وبحضور عدد من مسؤولي الفرع ومديري المراكز والدور الإيوائية، وبعض نزلاء المراكز من ذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بحفل خطابي اشتمل على بعض الفقرات الترحيبية، تلاها عرض مرئي عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز التأهيل ووحدات الخدمات المساندة، ثم استمع الحضور إلى نماذج من ذوي الإعاقة وهي تحكي قصص نجاحها وتحديها لظروف الإعاقة.

ووقّع الحربي عددًا من الاتفاقيات على هامش الفعاليات مع بعض الجهات الأهلية للتعاون في مجال تطوير الخدمات الرياضية والعلاجية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي الوزارة.

وفي الختام تجوّل الحضور في المعرض المصاحب، ثم كرّم الدكتور الحربي الجهات المشاركة، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين والمشاركين، ومؤكدًا لهم أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وخارج مراكز الإيواء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,605
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,568
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,047

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة