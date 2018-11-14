والد رئيس بلدية أجياد الفرعية .. إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، خميس بن محمد الزايدي والد رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله الزايدي، وسيُصلى عليه الظهر اليوم الأربعاء، بالمسجد الحرام والدفن بمقبرة بالمعلاة، ويستقبل العزاء بمنزل "المهندس الزايدي" بالشوقية جوار جامع الأنصار.





"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد "الزايدي"، وتسأل الله أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.