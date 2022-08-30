وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-30 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 08:36 AM

المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.