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"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 875

سجّل لبنان 18 إصابة جديدة مثبتة مخبرياً بفيروس "كورونا"المستجد، 12 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، والـ 6 الباقين من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1464 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت لبنان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إجراء 784 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 875 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

سجّل لبنان 18 إصابة جديدة مثبتة مخبرياً بفيروس "كورونا"المستجد، 12 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، والـ 6 الباقين من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1464 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت لبنان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إجراء 784 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 875 حالة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:55 PM

لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 875

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل لبنان 18 إصابة جديدة مثبتة مخبرياً بفيروس "كورونا"المستجد، 12 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، والـ 6 الباقين من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1464 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت لبنان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إجراء 784 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 875 حالة.

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