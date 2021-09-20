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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 720 كرتونًا من السلال الغذائية في سقطرى

للفقراء والمحتاجين.. استفاد منها 3,672 فردًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 720 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,672 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 720 كرتونًا من السلال الغذائية في سقطرى
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 720 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,672 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
04:56 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 720 كرتونًا من السلال الغذائية في سقطرى

للفقراء والمحتاجين.. استفاد منها 3,672 فردًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 720 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,672 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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