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حصيلة وفيات "كورونا" حول العالم تتخطى المليون

معظمهم في أمريكا والبرازيل والهند

ذكر موقع "وولرد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.

وأضاف الموقع أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وبين الموقع أن معظم الوفيات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة وفيات "كورونا" حول العالم تتخطى المليون
سبق

ذكر موقع "وولرد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.

وأضاف الموقع أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وبين الموقع أن معظم الوفيات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:24 PM

حصيلة وفيات "كورونا" حول العالم تتخطى المليون

معظمهم في أمريكا والبرازيل والهند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر موقع "وولرد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.

وأضاف الموقع أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وبين الموقع أن معظم الوفيات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس.

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