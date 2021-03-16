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بعد عزله منزلياً .. فحص "كورونا" يؤكّد سلامة "نائب بلدي مكة": بخير ولله الحمد

أهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس

أكّد نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة الدكتور أحمد باز؛ أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا- كوفيد 19"، أكّدت سلامته، ولله الحمد.

وكان نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة الدكتور أحمد باز؛ قد خضع للعزل المنزلي، قبل أيام عدة، لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجوده في إحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة تدابير خاصة بها من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19).

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة؛ لـ "سبق"، إنه خضع للعزل المنزلي بعد عودته من إحدى الدول العربية، مؤكداً أن نتائج الفحوص المخبرية أكّدت سلامته من الفيروس، وسليمة ولله الحمد.

وأشاد "باز"؛ بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره.

وأهاب نائب رئيس "بلدي مكة" بالجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والبقاء في منازلهم والبُعد عن أماكن التجمعات احترازياً وتنفيذ قرارات الدولة الاحترازية، حفاظاً على سلامتهم.

نائب رئيس المجلس البلدي أمانة العاصمة المقدّسة الدكتور أحمد باز فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد عزله منزلياً .. فحص "كورونا" يؤكّد سلامة "نائب بلدي مكة": بخير ولله الحمد
سبق

أكّد نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة الدكتور أحمد باز؛ أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا- كوفيد 19"، أكّدت سلامته، ولله الحمد.

وكان نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة الدكتور أحمد باز؛ قد خضع للعزل المنزلي، قبل أيام عدة، لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجوده في إحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة تدابير خاصة بها من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19).

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة؛ لـ "سبق"، إنه خضع للعزل المنزلي بعد عودته من إحدى الدول العربية، مؤكداً أن نتائج الفحوص المخبرية أكّدت سلامته من الفيروس، وسليمة ولله الحمد.

وأشاد "باز"؛ بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره.

وأهاب نائب رئيس "بلدي مكة" بالجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والبقاء في منازلهم والبُعد عن أماكن التجمعات احترازياً وتنفيذ قرارات الدولة الاحترازية، حفاظاً على سلامتهم.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:10 PM

بعد عزله منزلياً .. فحص "كورونا" يؤكّد سلامة "نائب بلدي مكة": بخير ولله الحمد

أهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,811

أكّد نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة الدكتور أحمد باز؛ أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا- كوفيد 19"، أكّدت سلامته، ولله الحمد.

وكان نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة الدكتور أحمد باز؛ قد خضع للعزل المنزلي، قبل أيام عدة، لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجوده في إحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة تدابير خاصة بها من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19).

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة؛ لـ "سبق"، إنه خضع للعزل المنزلي بعد عودته من إحدى الدول العربية، مؤكداً أن نتائج الفحوص المخبرية أكّدت سلامته من الفيروس، وسليمة ولله الحمد.

وأشاد "باز"؛ بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره.

وأهاب نائب رئيس "بلدي مكة" بالجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والبقاء في منازلهم والبُعد عن أماكن التجمعات احترازياً وتنفيذ قرارات الدولة الاحترازية، حفاظاً على سلامتهم.

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