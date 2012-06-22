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رئاسة الحرمين تؤكد جاهزية منظوماتها الخدمية والاحترازية استعدادًا لموسم الحج

أكدت أن المملكة وقيادتها لم تدخر جهدًا لضمان الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

وتفصيلاً، أشارت رئاسة الحرمين إلى أن تلك المنظومات ستعمل معًا للخروج بحج متميز، تراعَى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية. وسيرافق ذلك جهودٌ مشتركة مع الجهات كافة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن.

وبيَّنت أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله -عز وجل- بعد توفيقه سبحانه جل في علاه.

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رئاسة الحرمين تؤكد جاهزية منظوماتها الخدمية والاحترازية استعدادًا لموسم الحج
سبق

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

وتفصيلاً، أشارت رئاسة الحرمين إلى أن تلك المنظومات ستعمل معًا للخروج بحج متميز، تراعَى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية. وسيرافق ذلك جهودٌ مشتركة مع الجهات كافة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن.

وبيَّنت أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله -عز وجل- بعد توفيقه سبحانه جل في علاه.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
08:22 PM

رئاسة الحرمين تؤكد جاهزية منظوماتها الخدمية والاحترازية استعدادًا لموسم الحج

أكدت أن المملكة وقيادتها لم تدخر جهدًا لضمان الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
657

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

وتفصيلاً، أشارت رئاسة الحرمين إلى أن تلك المنظومات ستعمل معًا للخروج بحج متميز، تراعَى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية. وسيرافق ذلك جهودٌ مشتركة مع الجهات كافة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن.

وبيَّنت أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله -عز وجل- بعد توفيقه سبحانه جل في علاه.

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