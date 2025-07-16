بمشاركة عسيري والمؤشر .. الأهلي يفشل في تخطي جدة

فشل فريق الأهلي الأول لكرة القدم ، في تحقيق الفوز في أولى تجاربه الودية بعد التعادل الإيجابي (1-1) أمام نظيره جدة "درجة أولى" على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء اليوم الأربعاء.

افتتح الأهلي أهداف اللقاء بوساطة هدافه عمر السومة عند الدقيقة "39"، وفي الشوط الثاني تمكن جدة من إدراك التعادل عند الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وشهد اللقاء مشاركة الثنائي عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر اللذان لم يتأكد استمرارهما مع الفريق بصورة قاطعة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أندية العين، أحد، الوحدة، على التوالي وديًا الأسبوع المقبل ضمن تحضيرات الفريق لاستكمال الموسم.