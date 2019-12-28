شاهد .. مزيج الطبيعة الخلابة في وادي "قنونا"

يمتاز باعتدال طقسه.. وعدسة "سبق" ترصد

يمتاز وادي قنونا شرقي محافظة القنفذة بجماله الأخاذ، وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي.

ويسهم اعتدال الطقس الأيام الحالية في جذب الكثير من المتنزهين الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

ورصدت عدسة "سبق" التنوع البيئي في المنطقة المحيطة بالوادي حيث تنتشر أشجار النخيل على مساحات كبيرة، إلى جانب وجود بعض الحيوانات والطيور على جنبات الوادي.