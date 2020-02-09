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بهجوم خاطف.. "الشرعية" تستعيد مواقع من الحوثيين في نهم

استهدفت تعزيزات للميليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عددًا من المواقع، من ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني انتزعت عددًا من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوبي مديرية نهم، عقب هجوم خاطف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، بالقرب من جبال صلب كانت في طريقها لمنطقة المواجهات.

وأضاف "سبتمبر نت" أن الهجوم أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.

اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بهجوم خاطف.. "الشرعية" تستعيد مواقع من الحوثيين في نهم
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عددًا من المواقع، من ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني انتزعت عددًا من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوبي مديرية نهم، عقب هجوم خاطف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، بالقرب من جبال صلب كانت في طريقها لمنطقة المواجهات.

وأضاف "سبتمبر نت" أن الهجوم أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

بهجوم خاطف.. "الشرعية" تستعيد مواقع من الحوثيين في نهم

استهدفت تعزيزات للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عددًا من المواقع، من ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني انتزعت عددًا من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوبي مديرية نهم، عقب هجوم خاطف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، بالقرب من جبال صلب كانت في طريقها لمنطقة المواجهات.

وأضاف "سبتمبر نت" أن الهجوم أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.

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