أبناء الشهداء يرسمون احتفال اليوم الوطني بتعليم عسير

برعاية الأمير تركي بن طلال

شهد وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن لبدة، نيابة عن أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، الأحد، احتفالات الإدارة العامة للتعليم باليوم الوطني التاسع والثمانين على المسرح الرئيس.

وتخلل الاحتفال أوبريت وطني، بعنوان "سمو الوطن"، من كلمات الشاعر إبراهيم حلوش، وألحان سليمان العراقي، وإخراج أحمد السروي، وإشراف مدير إدارة النشاط الطلابي، خالد الشهري، وأداء 80 طالبًا وطالبة من مراحل التعليم المختلفة.

فيما شهد الاحتفال عرض لوحات فنية منوعة تحكي قصة الاعتزاز التي يعشها أبناء وبنات الشهداء بتضحيات آبائهم الأبطال في الذود عن حياض الوطن.

وعرض فيلم قصير يحمل مشهدًا دراميًا تناول قصة المملكة قبل توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-، وحال المملكة وشعبها منذ بزوغ فجر التأسيس إلى اليوم.

من جهته، أكد مدير عام التعليم، سعد الجوني، أن المملكة تشهد تطورا ونماءً، ونهضة غير مسبوقة في جميع المجالات، قوامها حكمة القيادة وحسن التخطيط وجودة التنفيذ، في وقت جسد السعوديون فيه أجمل صور التلاحم والوفاء والولاء لوطنهم وقادتهم، إيمانًا منهم بأن الوطن يستحق ويستحق.

ولفت إلى أن عسير بإنسانها ومكانها شهدت وتشهد حراكًا تنمويًا، بقيادة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وشكلت في فترة وجيزة الحلقة الأبرز في عِقد التنمية الوطني، وفي كل يوم يتواصل المشهد النهضوي هنا وهناك، من خلال فرق عمل متآزرة متناغمة، لرسم الصورة الأكبر.

وأكد الجوني أن التعليم يظل الركن الأساس لأي نهضة وتقدم، والمنطلق الذي تعمل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة من خلاله على تحقيق رؤية الوطن، لبناء الأجيال وصناعة الإنسان، في عالم يتسم بالسرعة والتغير، ولا يعترف إلا بالمتميز.

وأشاد بالدعم الذي يجده قطاع التعليم في المنطقة من الأمير تركي بن طلال، ووزير التعليم والنواب، مما يحتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشهد الاحتفال تفاعلاً من الطلاب والطالبات في المنطقة الذين رسموا تفاصيله وملامحه من خلال المشاركة الفاعلة في فقرات الحفل، وتقديم فقراته من الطالب عبدالحميد سالم الشهراني، والطالبة ولائف سعيد القحطاني، في خطوة إيجابية تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات وتعزيز دورهم في فعاليات ومناسبات التعليم بالمنطقة.