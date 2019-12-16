"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-12-16
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "عريف – جندي أول – جندي " رجال.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa .
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:34 PM
"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني
على رتبة "عريف – جندي أول – جندي"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "عريف – جندي أول – جندي " رجال.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa .