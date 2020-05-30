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"بلدية وادي جازان" تُغلق 35 محلاً مخالفاً

حصيلة 144 جولة على المنشآت التجارية

أغلقت بلدية وادي جازان، خلال الأسابيع الماضية، 35 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في مركز وادي جازان.

وقال رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي: فرق الرقابة الصحية قامت بـ 144 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إغلاق 35 محلاً.

وأضاف: المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود رخص صحية وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية، وعدم التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المخالفات التي تتعلق بالاشتراطات البلدية.

وأكد "الألمعي" أن البلدية مستمرة في جولاتها الميدانية على جميع المحلات بمركز وادي جازان وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية عبر الخط الساخن 940.

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"بلدية وادي جازان" تُغلق 35 محلاً مخالفاً
سبق

أغلقت بلدية وادي جازان، خلال الأسابيع الماضية، 35 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في مركز وادي جازان.

وقال رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي: فرق الرقابة الصحية قامت بـ 144 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إغلاق 35 محلاً.

وأضاف: المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود رخص صحية وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية، وعدم التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المخالفات التي تتعلق بالاشتراطات البلدية.

وأكد "الألمعي" أن البلدية مستمرة في جولاتها الميدانية على جميع المحلات بمركز وادي جازان وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية عبر الخط الساخن 940.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:38 PM

"بلدية وادي جازان" تُغلق 35 محلاً مخالفاً

حصيلة 144 جولة على المنشآت التجارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أغلقت بلدية وادي جازان، خلال الأسابيع الماضية، 35 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في مركز وادي جازان.

وقال رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي: فرق الرقابة الصحية قامت بـ 144 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إغلاق 35 محلاً.

وأضاف: المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود رخص صحية وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية، وعدم التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المخالفات التي تتعلق بالاشتراطات البلدية.

وأكد "الألمعي" أن البلدية مستمرة في جولاتها الميدانية على جميع المحلات بمركز وادي جازان وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية عبر الخط الساخن 940.

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