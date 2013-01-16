رصد هزتين أرضيتين في الخليج العربي.. والمساحة الجيولوجية تطمئن: الوضع آمن

"أبا الخيل" لـ"سبق": الأولى 4,8 والثانية 4,58 على مقياس ريختر.. 10 كم تحت البحر

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل لـ"سبق": إن مركز المخاطر بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزتين أرضيتين في الخليج العربي تبعدان 190 كيلومترًا شمال شرق مدينة الخفجي، دون أي تأثيرات على الحدود السعودية.



وأوضح أن قوة الهزة الأرضية الأولى 4,8 والثانية 4,58 على مقياس ريختر وعمق 10 كيلومترات تحت البحر وهما بعيدتان كل البعد عن الحدود السعودية ولله الحمد بحوالي 190 كيلومترًا.



وطمأن "أبا الخيل" المواطنين والمقيمين بأن الوضع آمن، وليس هنالك خطورة تُذكر.