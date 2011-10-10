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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة حرق الفصل.. الجاني يعترف: فعلتها بمقابل مادي

الحريق كان محدودًا.. والدفاع المدني بـ"صبيا" أكمل مهمة الإطفاء

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الطالب الذي حرق فصله متعمدًا في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة صباح اليوم، كان قد أفصح عن معلومات عند ضبطه، والكشف عن إقدامه على فعل ذلك بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لتستكمل التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصدر مسؤول أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف مبكرًا، ووصل الدفاع المدني، وأكمل مهمة الإطفاء.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا باشرت حريقًا، أضرمه طالب متعمدًا في فصله بإحدى مدارس محافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

وبيّنت المصادر أن قائد المدرسة وزملاءه تمكنوا من كشف موقع الحريق مبكرًا، واستخدموا أدوات السلامة لإطفاء الحريق الذي اندلع بالصف الخامس، فيما نجا جميع الطلاب والمعلمين من الحادث، وباشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحادث للكشف عن كامل التفاصيل، وأسباب الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.

صبيا الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة حرق الفصل.. الجاني يعترف: فعلتها بمقابل مادي
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الطالب الذي حرق فصله متعمدًا في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة صباح اليوم، كان قد أفصح عن معلومات عند ضبطه، والكشف عن إقدامه على فعل ذلك بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لتستكمل التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصدر مسؤول أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف مبكرًا، ووصل الدفاع المدني، وأكمل مهمة الإطفاء.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا باشرت حريقًا، أضرمه طالب متعمدًا في فصله بإحدى مدارس محافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

وبيّنت المصادر أن قائد المدرسة وزملاءه تمكنوا من كشف موقع الحريق مبكرًا، واستخدموا أدوات السلامة لإطفاء الحريق الذي اندلع بالصف الخامس، فيما نجا جميع الطلاب والمعلمين من الحادث، وباشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحادث للكشف عن كامل التفاصيل، وأسباب الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:05 PM

"سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة حرق الفصل.. الجاني يعترف: فعلتها بمقابل مادي

الحريق كان محدودًا.. والدفاع المدني بـ"صبيا" أكمل مهمة الإطفاء

A A A
محمد المواسي - جازان
26
27,941

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الطالب الذي حرق فصله متعمدًا في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة صباح اليوم، كان قد أفصح عن معلومات عند ضبطه، والكشف عن إقدامه على فعل ذلك بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لتستكمل التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصدر مسؤول أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف مبكرًا، ووصل الدفاع المدني، وأكمل مهمة الإطفاء.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا باشرت حريقًا، أضرمه طالب متعمدًا في فصله بإحدى مدارس محافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

وبيّنت المصادر أن قائد المدرسة وزملاءه تمكنوا من كشف موقع الحريق مبكرًا، واستخدموا أدوات السلامة لإطفاء الحريق الذي اندلع بالصف الخامس، فيما نجا جميع الطلاب والمعلمين من الحادث، وباشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحادث للكشف عن كامل التفاصيل، وأسباب الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.

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