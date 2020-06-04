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بعد تعليق 75 يوماً.. جوامع المملكة تشهد أول صلاة جمعة غداً

الخطب أعدتها "الشؤون الإسلامية" للتوعية والتزام الوقاية

تشهد جوامع المملكة غداً أول صلاة جمعة في كافة المناطق والمحافظات عدا مدينة مكة المكرمة، بعد تعليق دام 75 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، والتشديد على أن تنفيذ التعليمات يعتبر من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

يُشار إلى أن الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا، قد صدرت في الثالث من شهر شوال، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق التعليمات المتعلقة بأداء الفروض داخل المساجد.

فيروس كورونا الجديد

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بعد تعليق 75 يوماً.. جوامع المملكة تشهد أول صلاة جمعة غداً
سبق

تشهد جوامع المملكة غداً أول صلاة جمعة في كافة المناطق والمحافظات عدا مدينة مكة المكرمة، بعد تعليق دام 75 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، والتشديد على أن تنفيذ التعليمات يعتبر من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

يُشار إلى أن الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا، قد صدرت في الثالث من شهر شوال، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق التعليمات المتعلقة بأداء الفروض داخل المساجد.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:35 PM

بعد تعليق 75 يوماً.. جوامع المملكة تشهد أول صلاة جمعة غداً

الخطب أعدتها "الشؤون الإسلامية" للتوعية والتزام الوقاية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,726

تشهد جوامع المملكة غداً أول صلاة جمعة في كافة المناطق والمحافظات عدا مدينة مكة المكرمة، بعد تعليق دام 75 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، والتشديد على أن تنفيذ التعليمات يعتبر من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

يُشار إلى أن الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا، قد صدرت في الثالث من شهر شوال، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق التعليمات المتعلقة بأداء الفروض داخل المساجد.

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