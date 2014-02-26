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رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة سدايا.

وأعرب "الغامدي" عن بالغ سروره وابتهاجه وجميع قيادات ومنسوبي سدايا بسلامة سمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه -حفظه الله - وافر الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.

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رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد
سبق

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة سدايا.

وأعرب "الغامدي" عن بالغ سروره وابتهاجه وجميع قيادات ومنسوبي سدايا بسلامة سمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه -حفظه الله - وافر الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
12:08 PM

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة سدايا.

وأعرب "الغامدي" عن بالغ سروره وابتهاجه وجميع قيادات ومنسوبي سدايا بسلامة سمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه -حفظه الله - وافر الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.

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