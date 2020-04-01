النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصدر "كورونا".. الصين تعيد فتح أسواق الخفافيش والحيوانات

جنود يمنعون التقاط أي صور لذبح الكلاب أو الدماء

نقلت "الحرة" عن صحيفة "واشنطن إكزامينر"، اليوم الأربعاء، أن الصين أعادت فتح الأسواق، التي تبيع حيوانات مثل الكلاب والقطط والخفافيش، التي يعتقد أنها السبب وراء تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الأسواق الصينية عادت إلى العمل بنفس الطريقة، التي كانت تعمل بها قبل ظهور الفيروس.

من جهته، بيّن موقع "إيكونوميكس تايمز" أن الأسواق باتت تحت أعين الحراس الذين يحرصون على عدم التقاط أي شخص لصور الأرض الغارقة في الدم، أو لذبح الكلاب أو باقي الحيوانات البرية التي يتم الاحتفاظ بها في أقفاص ضيقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في بيان في 12 يناير أن "الأدلة توحي إلى حد كبير بأن تفشي "كورونا" مرتبط بأحد أسواق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية.

ويعتقد أن سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان الصينية هو مركز تفشي فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، كما يعتقد أن رجلاً يبلغ من العمر 55 عاماً من مقاطعة هوبى الصينية يمكن أن يكون أول شخص أصيب بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصدر "كورونا".. الصين تعيد فتح أسواق الخفافيش والحيوانات
سبق

نقلت "الحرة" عن صحيفة "واشنطن إكزامينر"، اليوم الأربعاء، أن الصين أعادت فتح الأسواق، التي تبيع حيوانات مثل الكلاب والقطط والخفافيش، التي يعتقد أنها السبب وراء تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الأسواق الصينية عادت إلى العمل بنفس الطريقة، التي كانت تعمل بها قبل ظهور الفيروس.

من جهته، بيّن موقع "إيكونوميكس تايمز" أن الأسواق باتت تحت أعين الحراس الذين يحرصون على عدم التقاط أي شخص لصور الأرض الغارقة في الدم، أو لذبح الكلاب أو باقي الحيوانات البرية التي يتم الاحتفاظ بها في أقفاص ضيقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في بيان في 12 يناير أن "الأدلة توحي إلى حد كبير بأن تفشي "كورونا" مرتبط بأحد أسواق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية.

ويعتقد أن سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان الصينية هو مركز تفشي فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، كما يعتقد أن رجلاً يبلغ من العمر 55 عاماً من مقاطعة هوبى الصينية يمكن أن يكون أول شخص أصيب بالفيروس.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:15 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:50 PM

مصدر "كورونا".. الصين تعيد فتح أسواق الخفافيش والحيوانات

جنود يمنعون التقاط أي صور لذبح الكلاب أو الدماء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
7,014

نقلت "الحرة" عن صحيفة "واشنطن إكزامينر"، اليوم الأربعاء، أن الصين أعادت فتح الأسواق، التي تبيع حيوانات مثل الكلاب والقطط والخفافيش، التي يعتقد أنها السبب وراء تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الأسواق الصينية عادت إلى العمل بنفس الطريقة، التي كانت تعمل بها قبل ظهور الفيروس.

من جهته، بيّن موقع "إيكونوميكس تايمز" أن الأسواق باتت تحت أعين الحراس الذين يحرصون على عدم التقاط أي شخص لصور الأرض الغارقة في الدم، أو لذبح الكلاب أو باقي الحيوانات البرية التي يتم الاحتفاظ بها في أقفاص ضيقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في بيان في 12 يناير أن "الأدلة توحي إلى حد كبير بأن تفشي "كورونا" مرتبط بأحد أسواق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية.

ويعتقد أن سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان الصينية هو مركز تفشي فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، كما يعتقد أن رجلاً يبلغ من العمر 55 عاماً من مقاطعة هوبى الصينية يمكن أن يكون أول شخص أصيب بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,817

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة