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يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من "ساما"

الداخلية تعلن: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم

الداخلية تعلن: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم

يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من "ساما"

أعلنت وزارة الداخلية اليوم اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم القادم.

تفصيلاً صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل ــ بإذن الله ــ للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

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الداخلية تعلن: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم
سبق

أعلنت وزارة الداخلية اليوم اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم القادم.

تفصيلاً صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل ــ بإذن الله ــ للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
10:36 AM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:37 PM

الداخلية تعلن: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم

يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من "ساما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,235

أعلنت وزارة الداخلية اليوم اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم القادم.

تفصيلاً صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل ــ بإذن الله ــ للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

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