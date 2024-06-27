النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مرصد المجمعة: هلال ذي القعدة سيمكث ٤٥ دقيقة في الأفق بعد غروب الشمس

الخضيري لـ"سبق": تتعامد ظاهريًّا على مدار السرطان في أقصى الشمال الغربي هذه الأيام

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ظروف استطلاع هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ، مؤكدًا بقاء الهلال - يوم الأربعاء القادم - في الأفق ٤٥ دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال المرصد في بيان له: إنه حسب تقويم أم القرى فإن ظروف رؤية الهلال العلمية ستكون كالتالي: “الاقتران المركزي للقمر سيحدث في 10:16 مساء الثلاثاء، بينما يوم الأربعاء (٣٠ شوال حسب توقيت أم القرى) ستغرب الشمس الساعة 6:52 عند درجة 29 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:37 مساء عند درجة 292 جنوب الشمس؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 45 دقيقة بارتفاع 9.12 واستطالة 11.61 درجة.

من جانبه قال المستشار بمرصد جامعة المجمعة الفلكي والرائي عبدالله الخضيري، لـ"سبق": تتعامد الشمس ظاهريًّا على مدار السرطان، وساوى ميلها ميل الخط الوهمي لمدار السرطان في الأيام 20 و21 و22 و23 من يونيه، وحدث أطول أيام السنة نهارًا؛ حيث وصلت إلى أقصى حد لها شمال الغرب وهي درجة 294 درجة من مركز الشمس".

وأضاف الخضيري: "لا زالت الشمس في قوس المنحنى، وسيلاحظ عودتها من اليوم السابع من يوليو، وتستمر في الانخفاض من أقصى ارتفاع وصلت له في الميل الموجب وتناقص النهار من جهتَي الغروب والشروق وذلك بتقدم الغروب، وتأخر الشروق حتى تصل إلى خط الاستواء السماوي، الذي معه تتساوى جهتا القبة السماوية الشرقية والغربية ويتساوى الليل والنهار، وهذا يصادف 23 سبتمبر.

وتابع: "بعد ذلك تستمر الشمس في الميل السالب حتى تتعامد على مدار الجدي، الذي يكون قد حلّ عليه فصل الصيف جنوبًا في 22 من ديسمبر، ويكون أطول ليل على مناطقنا وأقصر نهار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مرصد المجمعة: هلال ذي القعدة سيمكث ٤٥ دقيقة في الأفق بعد غروب الشمس
سبق

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ظروف استطلاع هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ، مؤكدًا بقاء الهلال - يوم الأربعاء القادم - في الأفق ٤٥ دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال المرصد في بيان له: إنه حسب تقويم أم القرى فإن ظروف رؤية الهلال العلمية ستكون كالتالي: “الاقتران المركزي للقمر سيحدث في 10:16 مساء الثلاثاء، بينما يوم الأربعاء (٣٠ شوال حسب توقيت أم القرى) ستغرب الشمس الساعة 6:52 عند درجة 29 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:37 مساء عند درجة 292 جنوب الشمس؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 45 دقيقة بارتفاع 9.12 واستطالة 11.61 درجة.

من جانبه قال المستشار بمرصد جامعة المجمعة الفلكي والرائي عبدالله الخضيري، لـ"سبق": تتعامد الشمس ظاهريًّا على مدار السرطان، وساوى ميلها ميل الخط الوهمي لمدار السرطان في الأيام 20 و21 و22 و23 من يونيه، وحدث أطول أيام السنة نهارًا؛ حيث وصلت إلى أقصى حد لها شمال الغرب وهي درجة 294 درجة من مركز الشمس".

وأضاف الخضيري: "لا زالت الشمس في قوس المنحنى، وسيلاحظ عودتها من اليوم السابع من يوليو، وتستمر في الانخفاض من أقصى ارتفاع وصلت له في الميل الموجب وتناقص النهار من جهتَي الغروب والشروق وذلك بتقدم الغروب، وتأخر الشروق حتى تصل إلى خط الاستواء السماوي، الذي معه تتساوى جهتا القبة السماوية الشرقية والغربية ويتساوى الليل والنهار، وهذا يصادف 23 سبتمبر.

وتابع: "بعد ذلك تستمر الشمس في الميل السالب حتى تتعامد على مدار الجدي، الذي يكون قد حلّ عليه فصل الصيف جنوبًا في 22 من ديسمبر، ويكون أطول ليل على مناطقنا وأقصر نهار".

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
05:20 PM

مرصد المجمعة: هلال ذي القعدة سيمكث ٤٥ دقيقة في الأفق بعد غروب الشمس

الخضيري لـ"سبق": تتعامد ظاهريًّا على مدار السرطان في أقصى الشمال الغربي هذه الأيام

A A A
فلاح الجوفان - المجمعة
1
2,033

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ظروف استطلاع هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ، مؤكدًا بقاء الهلال - يوم الأربعاء القادم - في الأفق ٤٥ دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال المرصد في بيان له: إنه حسب تقويم أم القرى فإن ظروف رؤية الهلال العلمية ستكون كالتالي: “الاقتران المركزي للقمر سيحدث في 10:16 مساء الثلاثاء، بينما يوم الأربعاء (٣٠ شوال حسب توقيت أم القرى) ستغرب الشمس الساعة 6:52 عند درجة 29 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:37 مساء عند درجة 292 جنوب الشمس؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 45 دقيقة بارتفاع 9.12 واستطالة 11.61 درجة.

من جانبه قال المستشار بمرصد جامعة المجمعة الفلكي والرائي عبدالله الخضيري، لـ"سبق": تتعامد الشمس ظاهريًّا على مدار السرطان، وساوى ميلها ميل الخط الوهمي لمدار السرطان في الأيام 20 و21 و22 و23 من يونيه، وحدث أطول أيام السنة نهارًا؛ حيث وصلت إلى أقصى حد لها شمال الغرب وهي درجة 294 درجة من مركز الشمس".

وأضاف الخضيري: "لا زالت الشمس في قوس المنحنى، وسيلاحظ عودتها من اليوم السابع من يوليو، وتستمر في الانخفاض من أقصى ارتفاع وصلت له في الميل الموجب وتناقص النهار من جهتَي الغروب والشروق وذلك بتقدم الغروب، وتأخر الشروق حتى تصل إلى خط الاستواء السماوي، الذي معه تتساوى جهتا القبة السماوية الشرقية والغربية ويتساوى الليل والنهار، وهذا يصادف 23 سبتمبر.

وتابع: "بعد ذلك تستمر الشمس في الميل السالب حتى تتعامد على مدار الجدي، الذي يكون قد حلّ عليه فصل الصيف جنوبًا في 22 من ديسمبر، ويكون أطول ليل على مناطقنا وأقصر نهار".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,176
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,051

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة