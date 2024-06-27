مرصد المجمعة: هلال ذي القعدة سيمكث ٤٥ دقيقة في الأفق بعد غروب الشمس

الخضيري لـ"سبق": تتعامد ظاهريًّا على مدار السرطان في أقصى الشمال الغربي هذه الأيام

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ظروف استطلاع هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ، مؤكدًا بقاء الهلال - يوم الأربعاء القادم - في الأفق ٤٥ دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال المرصد في بيان له: إنه حسب تقويم أم القرى فإن ظروف رؤية الهلال العلمية ستكون كالتالي: “الاقتران المركزي للقمر سيحدث في 10:16 مساء الثلاثاء، بينما يوم الأربعاء (٣٠ شوال حسب توقيت أم القرى) ستغرب الشمس الساعة 6:52 عند درجة 29 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:37 مساء عند درجة 292 جنوب الشمس؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 45 دقيقة بارتفاع 9.12 واستطالة 11.61 درجة.

من جانبه قال المستشار بمرصد جامعة المجمعة الفلكي والرائي عبدالله الخضيري، لـ"سبق": تتعامد الشمس ظاهريًّا على مدار السرطان، وساوى ميلها ميل الخط الوهمي لمدار السرطان في الأيام 20 و21 و22 و23 من يونيه، وحدث أطول أيام السنة نهارًا؛ حيث وصلت إلى أقصى حد لها شمال الغرب وهي درجة 294 درجة من مركز الشمس".

وأضاف الخضيري: "لا زالت الشمس في قوس المنحنى، وسيلاحظ عودتها من اليوم السابع من يوليو، وتستمر في الانخفاض من أقصى ارتفاع وصلت له في الميل الموجب وتناقص النهار من جهتَي الغروب والشروق وذلك بتقدم الغروب، وتأخر الشروق حتى تصل إلى خط الاستواء السماوي، الذي معه تتساوى جهتا القبة السماوية الشرقية والغربية ويتساوى الليل والنهار، وهذا يصادف 23 سبتمبر.

وتابع: "بعد ذلك تستمر الشمس في الميل السالب حتى تتعامد على مدار الجدي، الذي يكون قد حلّ عليه فصل الصيف جنوبًا في 22 من ديسمبر، ويكون أطول ليل على مناطقنا وأقصر نهار".