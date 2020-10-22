النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 401 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 466 خلال الـ24 ساعة الماضية

اعتماد "147" مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين

خلال اجتماع مجلس إدارة "المواصفات" المنعقد برئاسة "القصبي"

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 147 مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 177، والذي ترأسه وزير التجارة رئيس المجلس الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الربع سنوي "الربع الثالث" للأداء الاستراتيجي، واعتماد الهيكل التنظيمي، والمرحلة الأولى من مخرجات برنامج التحول الإداري والمالي.

وقد وافق المجلس على اعتماد اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها، واللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها، كما اعتمد المجلس إلزام منتجات كابلات التمديدات الكهربائية بشهادة الاعتراف الوطنية بشهادة المنظمة الدولية لبرنامج تقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).

واشتملت قرارات مجلس إدارة المواصفات السعودية اعتماد تكاليف خدمات منح شهادات المطابقة وفقاً للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، وتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات الخاصة.

وقد اعتمد المجلس تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتماد "147" مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين
سبق

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 147 مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 177، والذي ترأسه وزير التجارة رئيس المجلس الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الربع سنوي "الربع الثالث" للأداء الاستراتيجي، واعتماد الهيكل التنظيمي، والمرحلة الأولى من مخرجات برنامج التحول الإداري والمالي.

وقد وافق المجلس على اعتماد اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها، واللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها، كما اعتمد المجلس إلزام منتجات كابلات التمديدات الكهربائية بشهادة الاعتراف الوطنية بشهادة المنظمة الدولية لبرنامج تقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).

واشتملت قرارات مجلس إدارة المواصفات السعودية اعتماد تكاليف خدمات منح شهادات المطابقة وفقاً للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، وتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات الخاصة.

وقد اعتمد المجلس تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
03:13 PM

اعتماد "147" مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين

خلال اجتماع مجلس إدارة "المواصفات" المنعقد برئاسة "القصبي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
146

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 147 مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 177، والذي ترأسه وزير التجارة رئيس المجلس الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الربع سنوي "الربع الثالث" للأداء الاستراتيجي، واعتماد الهيكل التنظيمي، والمرحلة الأولى من مخرجات برنامج التحول الإداري والمالي.

وقد وافق المجلس على اعتماد اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها، واللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها، كما اعتمد المجلس إلزام منتجات كابلات التمديدات الكهربائية بشهادة الاعتراف الوطنية بشهادة المنظمة الدولية لبرنامج تقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).

واشتملت قرارات مجلس إدارة المواصفات السعودية اعتماد تكاليف خدمات منح شهادات المطابقة وفقاً للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، وتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات الخاصة.

وقد اعتمد المجلس تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,149
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة