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"النور التخصصي" بمكة ينقذ معتمراً ستينياً من قصور التروية الدموية

خلال عملية بواسطة قسطرة الشرايين الحرقفية استغرقت 4 ساعات

أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية معقدة بواسطة القسطرة للشرايين الحرقفية مع وضع دعامات مع إزالة الخثرات الدموية من شرايين الفخذ لمريض معتمر ستيني.

وقال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى الدكتور محمد بن عمر بافرج: المريض حضر للمستشفى، وكان يعاني من قصور حاد للتروية الدموية للطرف السفلي الأيمن، مما استلزم إجراء العملية باستخدام القسطرة التي تعد من أحدث التقنيات العلاجية والتدخل الجراحي معاً، وتكمن في صعوبة العملية أن المريض أجري عدة عمليات قسطرة وتدخل جراحي سابقاً في بلده.

وأضاف: هذه التقنية من الإجراءات المعقدة، حيث تستدعي وجود غرفة عمليات مدمجة مع قسطرة تداخلية "عمليات الهجينة".

وأردف أن العملية التي استغرقت أربع ساعات تكللت بالنجاح التام.

من جانبه، أكد مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال؛ نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

جدير بالذكر أن مستشفى النور التخصصي أحد أوائل المستشفيات في المنطقة الغربية التي تتوفر فيها هذه العمليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النور التخصصي" بمكة ينقذ معتمراً ستينياً من قصور التروية الدموية
سبق

أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية معقدة بواسطة القسطرة للشرايين الحرقفية مع وضع دعامات مع إزالة الخثرات الدموية من شرايين الفخذ لمريض معتمر ستيني.

وقال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى الدكتور محمد بن عمر بافرج: المريض حضر للمستشفى، وكان يعاني من قصور حاد للتروية الدموية للطرف السفلي الأيمن، مما استلزم إجراء العملية باستخدام القسطرة التي تعد من أحدث التقنيات العلاجية والتدخل الجراحي معاً، وتكمن في صعوبة العملية أن المريض أجري عدة عمليات قسطرة وتدخل جراحي سابقاً في بلده.

وأضاف: هذه التقنية من الإجراءات المعقدة، حيث تستدعي وجود غرفة عمليات مدمجة مع قسطرة تداخلية "عمليات الهجينة".

وأردف أن العملية التي استغرقت أربع ساعات تكللت بالنجاح التام.

من جانبه، أكد مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال؛ نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

جدير بالذكر أن مستشفى النور التخصصي أحد أوائل المستشفيات في المنطقة الغربية التي تتوفر فيها هذه العمليات.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
04:32 PM

"النور التخصصي" بمكة ينقذ معتمراً ستينياً من قصور التروية الدموية

خلال عملية بواسطة قسطرة الشرايين الحرقفية استغرقت 4 ساعات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,349

أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية معقدة بواسطة القسطرة للشرايين الحرقفية مع وضع دعامات مع إزالة الخثرات الدموية من شرايين الفخذ لمريض معتمر ستيني.

وقال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى الدكتور محمد بن عمر بافرج: المريض حضر للمستشفى، وكان يعاني من قصور حاد للتروية الدموية للطرف السفلي الأيمن، مما استلزم إجراء العملية باستخدام القسطرة التي تعد من أحدث التقنيات العلاجية والتدخل الجراحي معاً، وتكمن في صعوبة العملية أن المريض أجري عدة عمليات قسطرة وتدخل جراحي سابقاً في بلده.

وأضاف: هذه التقنية من الإجراءات المعقدة، حيث تستدعي وجود غرفة عمليات مدمجة مع قسطرة تداخلية "عمليات الهجينة".

وأردف أن العملية التي استغرقت أربع ساعات تكللت بالنجاح التام.

من جانبه، أكد مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فواز بن حمدي الجهني، أن قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال؛ نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

جدير بالذكر أن مستشفى النور التخصصي أحد أوائل المستشفيات في المنطقة الغربية التي تتوفر فيها هذه العمليات.

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