والدة "العتيبي" إلى رحمة الله

انتقلت اليوم إلى رحمة الله والدة كلٍ من اللواء متقاعد عبدالله العتيبي وضيف الله العتيبي مدير جمرك جسر الملك فهد وأشقائهم ، زوجة والد الزميل الإعلامي سليمان بن فانك الروقي، وذلك إثر معاناة مع مرض ألم بها ، وسيُصلى ويشيع جثمانها إلى مثواها بعد صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.
انتقلت اليوم إلى رحمة الله والدة كلٍ من اللواء متقاعد عبدالله العتيبي وضيف الله العتيبي مدير جمرك جسر الملك فهد وأشقائهم ، زوجة والد الزميل الإعلامي سليمان بن فانك الروقي، وذلك إثر معاناة مع مرض ألم بها ، وسيُصلى ويشيع جثمانها إلى مثواها بعد صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.
انتقلت اليوم إلى رحمة الله والدة كلٍ من اللواء متقاعد عبدالله العتيبي وضيف الله العتيبي مدير جمرك جسر الملك فهد وأشقائهم ، زوجة والد الزميل الإعلامي سليمان بن فانك الروقي، وذلك إثر معاناة مع مرض ألم بها ، وسيُصلى ويشيع جثمانها إلى مثواها بعد صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.