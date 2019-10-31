السعوديات يدخلن مجال تربية النحل وإنتاج العسل بالرياض وجازان

وقعت متدربات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، اليوم الخميس، عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بعض المتدربات حضوريًا وعن طرق الاتصال المرئي من مركز التدريب بجازان.

وتفصيلاً، أُقيم حفل برعاية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد لتخريج الدفعة الأولى من المتدربات في (دورة تربية النحل ومنتجاته) وشمل الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة وكلمة مدير إدارة المناحل بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الحوتان وكلمة راعي الحفل وجرى تسليم الشهادات.

وعبر الاتصال المرئي، من جازان أيضًا وقعت عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بقية المتدربات وتكريم من شارك في إنجاح البرنامج بحضور مدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس محمد آل عطيف ومدير مركز التدريب بجازان عبده صميلي بجازان.