النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعوديات يدخلن مجال تربية النحل وإنتاج العسل بالرياض وجازان

وقعت متدربات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، اليوم الخميس، عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بعض المتدربات حضوريًا وعن طرق الاتصال المرئي من مركز التدريب بجازان.

وتفصيلاً، أُقيم حفل برعاية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد لتخريج الدفعة الأولى من المتدربات في (دورة تربية النحل ومنتجاته) وشمل الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة وكلمة مدير إدارة المناحل بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الحوتان وكلمة راعي الحفل وجرى تسليم الشهادات.

وعبر الاتصال المرئي، من جازان أيضًا وقعت عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بقية المتدربات وتكريم من شارك في إنجاح البرنامج بحضور مدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس محمد آل عطيف ومدير مركز التدريب بجازان عبده صميلي بجازان.

تربية النحل إنتاج العسل جازان وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
السعوديات يدخلن مجال تربية النحل وإنتاج العسل بالرياض وجازان
سبق

وقعت متدربات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، اليوم الخميس، عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بعض المتدربات حضوريًا وعن طرق الاتصال المرئي من مركز التدريب بجازان.

وتفصيلاً، أُقيم حفل برعاية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد لتخريج الدفعة الأولى من المتدربات في (دورة تربية النحل ومنتجاته) وشمل الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة وكلمة مدير إدارة المناحل بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الحوتان وكلمة راعي الحفل وجرى تسليم الشهادات.

وعبر الاتصال المرئي، من جازان أيضًا وقعت عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بقية المتدربات وتكريم من شارك في إنجاح البرنامج بحضور مدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس محمد آل عطيف ومدير مركز التدريب بجازان عبده صميلي بجازان.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:58 PM

السعوديات يدخلن مجال تربية النحل وإنتاج العسل بالرياض وجازان

A A A
محمد المواسي - جازان
0
98

وقعت متدربات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، اليوم الخميس، عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بعض المتدربات حضوريًا وعن طرق الاتصال المرئي من مركز التدريب بجازان.

وتفصيلاً، أُقيم حفل برعاية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة وبحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد لتخريج الدفعة الأولى من المتدربات في (دورة تربية النحل ومنتجاته) وشمل الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة وكلمة مدير إدارة المناحل بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الحوتان وكلمة راعي الحفل وجرى تسليم الشهادات.

وعبر الاتصال المرئي، من جازان أيضًا وقعت عقود التوظيف ووزعت الشهادات على بقية المتدربات وتكريم من شارك في إنجاح البرنامج بحضور مدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس محمد آل عطيف ومدير مركز التدريب بجازان عبده صميلي بجازان.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,351
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,815
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,259
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,440

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة