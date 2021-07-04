النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على إقليم استراتيجي في قندهار

"بانجواي" اتهم القوات الحكومية بتعمد الانسحاب

سيطر مقاتلو حركة طالبان الأفغانية، اليوم (الأحد) على إقليم بانجواي ذي الأهمية الاستراتيجية في ولاية قندهار الجنوبية، معقل الحركة السابق بعد معارك ليلية مع القوات الأفغانية، في انتصار جديد مع اقتراب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلد.

وأوضح حاكم منطقة بانجواي هاستي محمد، أن معارك جرت بين "طالبان" والقوات الأفغانية خلال الليل، وأن القوات غادرت المنطقة في نهاية المطاف، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، اتهم رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال سقوط بانجواي، القوات الأفغانية التي كانت موجودة بأعداد كافية بأنها تعمدت الانسحاب.

ويقع إقليم بانجواي على مسافة نحو 15كيلومترًا من مدينة قندهار، عاصمة الولاية، وكان لفترة طويلة بؤرة لـ"طالبان"، وشهد على مر السنين معارك بين المسلحين وقوات الحلف الأطلسي.

وتأتي السيطرة على بانجواي بعد يومين على انسحاب القوات الأميركية والأطلسية من قاعدة باجرام، أكبر قاعدة للتحالف في أفغانستان على مسافة 50 كيلومترًا شمال كابل، والتي شكلت مركزاً للعمليات ضد المسلحين خلال العقدين الماضيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على إقليم استراتيجي في قندهار
سبق

سيطر مقاتلو حركة طالبان الأفغانية، اليوم (الأحد) على إقليم بانجواي ذي الأهمية الاستراتيجية في ولاية قندهار الجنوبية، معقل الحركة السابق بعد معارك ليلية مع القوات الأفغانية، في انتصار جديد مع اقتراب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلد.

وأوضح حاكم منطقة بانجواي هاستي محمد، أن معارك جرت بين "طالبان" والقوات الأفغانية خلال الليل، وأن القوات غادرت المنطقة في نهاية المطاف، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، اتهم رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال سقوط بانجواي، القوات الأفغانية التي كانت موجودة بأعداد كافية بأنها تعمدت الانسحاب.

ويقع إقليم بانجواي على مسافة نحو 15كيلومترًا من مدينة قندهار، عاصمة الولاية، وكان لفترة طويلة بؤرة لـ"طالبان"، وشهد على مر السنين معارك بين المسلحين وقوات الحلف الأطلسي.

وتأتي السيطرة على بانجواي بعد يومين على انسحاب القوات الأميركية والأطلسية من قاعدة باجرام، أكبر قاعدة للتحالف في أفغانستان على مسافة 50 كيلومترًا شمال كابل، والتي شكلت مركزاً للعمليات ضد المسلحين خلال العقدين الماضيين.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:28 PM

أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على إقليم استراتيجي في قندهار

"بانجواي" اتهم القوات الحكومية بتعمد الانسحاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,104

سيطر مقاتلو حركة طالبان الأفغانية، اليوم (الأحد) على إقليم بانجواي ذي الأهمية الاستراتيجية في ولاية قندهار الجنوبية، معقل الحركة السابق بعد معارك ليلية مع القوات الأفغانية، في انتصار جديد مع اقتراب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلد.

وأوضح حاكم منطقة بانجواي هاستي محمد، أن معارك جرت بين "طالبان" والقوات الأفغانية خلال الليل، وأن القوات غادرت المنطقة في نهاية المطاف، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، اتهم رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال سقوط بانجواي، القوات الأفغانية التي كانت موجودة بأعداد كافية بأنها تعمدت الانسحاب.

ويقع إقليم بانجواي على مسافة نحو 15كيلومترًا من مدينة قندهار، عاصمة الولاية، وكان لفترة طويلة بؤرة لـ"طالبان"، وشهد على مر السنين معارك بين المسلحين وقوات الحلف الأطلسي.

وتأتي السيطرة على بانجواي بعد يومين على انسحاب القوات الأميركية والأطلسية من قاعدة باجرام، أكبر قاعدة للتحالف في أفغانستان على مسافة 50 كيلومترًا شمال كابل، والتي شكلت مركزاً للعمليات ضد المسلحين خلال العقدين الماضيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة