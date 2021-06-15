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وزير الإعلام المكلف يبحث قضايا الإعلام العربي مع نظيرته اللبنانية

الجانبان استعرضا أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام

بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم مع وزيرة الإعلام بالجمهورية اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد نجد، أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام.

وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات المقترحة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء الإعلام بالقاهرة، وتبادل الأحاديث الودية.

وقدّم وزير الإعلام المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية للوزيرة اللبنانية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي ونائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الجامعة العربية رحاب أبوزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام المكلف يبحث قضايا الإعلام العربي مع نظيرته اللبنانية
سبق

بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم مع وزيرة الإعلام بالجمهورية اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد نجد، أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام.

وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات المقترحة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء الإعلام بالقاهرة، وتبادل الأحاديث الودية.

وقدّم وزير الإعلام المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية للوزيرة اللبنانية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي ونائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الجامعة العربية رحاب أبوزين.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:29 PM

وزير الإعلام المكلف يبحث قضايا الإعلام العربي مع نظيرته اللبنانية

الجانبان استعرضا أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم مع وزيرة الإعلام بالجمهورية اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد نجد، أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام.

وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات المقترحة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء الإعلام بالقاهرة، وتبادل الأحاديث الودية.

وقدّم وزير الإعلام المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية للوزيرة اللبنانية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي ونائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الجامعة العربية رحاب أبوزين.

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