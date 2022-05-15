إسبانيا: 138 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الضحايا إلى 27459 شخصاً

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إنها سجلت أقل زيادة في الوفيات من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم الإثنين؛ إذ رصدت 138 وفاة جديدة يوم الجمعة.

وأضافت أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 27459 شخصاً يوم الجمعة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 230183 حالة مقارنة بـ 229540 إصابة أمس الخميس.