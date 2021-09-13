أمن الطرق ينبّه مستخدمي طرق "الطائف": أمطار ورياح وأتربة
تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. قالت: نأمل أخذ الحيطة
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، من حالة أمطار رعدية ورياح وأتربة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
أمن الطرق ينبّه مستخدمي طرق "الطائف": أمطار ورياح وأتربة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-09-13
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، من حالة أمطار رعدية ورياح وأتربة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
01:58 PM
أمن الطرق ينبّه مستخدمي طرق "الطائف": أمطار ورياح وأتربة
تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. قالت: نأمل أخذ الحيطة
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، من حالة أمطار رعدية ورياح وأتربة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.