أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء (341) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها في 12 / 05/ 1442هـ، عبر موقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، في "مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية" ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 /06 /1442هـ من الساعة (8:45) صباحًا حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). واشترطت "الوزارة" لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، وإحضار سيرة ذاتية باللغة العربية، والالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعد ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح، علاوة على إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. كما اشترطت إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه، وإحضار نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت، إضافة إلى إحضار 3 صور حديثة وملونة مقاس 4*6. وأكدت "الوزارة" أنه في حال عدم اجتياز المقابلة فإنه سيتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطًا من المتقدمين على الوظيفة نفسها. يُشار إلى أنه عند طلب الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23415) والبريد الإلكتروني (GDHR@SANG.GOV.SA) كما يمكن الوصول إلى مقر اللجنة من خلال البحث عن "مركز التدريب والبرامج الثقافية بخشم العان" في برامج خرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

"الحرس الوطني" يدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها إلى الحضور للمقابلة الشخصية متعب البقمي سبق 2021-01-24 أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء (341) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها في 12 / 05/ 1442هـ، عبر موقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، في "مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية" ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 /06 /1442هـ من الساعة (8:45) صباحًا حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).



واشترطت "الوزارة" لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، وإحضار سيرة ذاتية باللغة العربية، والالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعد ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح، علاوة على إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.



كما اشترطت إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه، وإحضار نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت، إضافة إلى إحضار 3 صور حديثة وملونة مقاس 4*6.



وأكدت "الوزارة" أنه في حال عدم اجتياز المقابلة فإنه سيتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطًا من المتقدمين على الوظيفة نفسها.



يُشار إلى أنه عند طلب الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23415) والبريد الإلكتروني (GDHR@SANG.GOV.SA) كما يمكن الوصول إلى مقر اللجنة من خلال البحث عن "مركز التدريب والبرامج الثقافية بخشم العان" في برامج خرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 09:06 PM

"الحرس الوطني" يدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها إلى الحضور للمقابلة الشخصية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية





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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء (341) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها في 12 / 05/ 1442هـ، عبر موقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، في "مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية" ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 /06 /1442هـ من الساعة (8:45) صباحًا حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).



واشترطت "الوزارة" لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، وإحضار سيرة ذاتية باللغة العربية، والالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعد ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح، علاوة على إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.



كما اشترطت إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه، وإحضار نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت، إضافة إلى إحضار 3 صور حديثة وملونة مقاس 4*6.



وأكدت "الوزارة" أنه في حال عدم اجتياز المقابلة فإنه سيتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطًا من المتقدمين على الوظيفة نفسها.



يُشار إلى أنه عند طلب الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23415) والبريد الإلكتروني (GDHR@SANG.GOV.SA) كما يمكن الوصول إلى مقر اللجنة من خلال البحث عن "مركز التدريب والبرامج الثقافية بخشم العان" في برامج خرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.