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"الأرصاد": سحب رعدية على الرياض والقصيم والشرقية وحائل

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد حتي مرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على الرياض والقصيم والشرقية وحائل
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد حتي مرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:26 AM

"الأرصاد": سحب رعدية على الرياض والقصيم والشرقية وحائل

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد حتي مرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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