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مكان واحد ممنوع عليه.. شاهد ما حدث مع الراكب الوحيد على الطائرة

عاش مسافرٌ تجربةً فريدة من نوعها خلال رحلة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة استغرقت 8 ساعات متواصلة؛ وذلك حينما اكتشف أنه الراكب الوحيد. وقال المسافر الذي يُدعى كاي فورسيث: إنه فوجئ عندما أدرك أنه الشخص الوحيد المسافر على متن الطائرة.

ونشر "فورسيث" تجربته عبر موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وروى أنه كان مسافرًا مؤخرًا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وفوجئ أنه لا يوجد معه أي ركاب آخرين، وأنه الوحيد على متن الطائرة؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وقال: "أعلن طاقم الطائرة أنني الشخص الوحيد على متنها، وأتاح لي ذلك الحصول على امتيازات كثيرة، كأنني في طائرة خاصة".

وأشار "فورسيث" إلى أنه استفاد من وجوده على متن الطائرة بمفرده، واستغل المساحة الإضافية من خلال إعداد سرير مؤقت على صف كامل من المقاعد؛ مضيفًا: "لقد كان طاقم الطائرة سعيدًا بوجودي، واعتنوا بي جيدًا، من خلال تقديم عدد غير محدود من الطعام والوجبات الخفيفة أيضًا".

وحسب موقع "لاد بيبل"، سأل متابعو "فورسيث": لماذا لم ينتقل إلى الدرجة الأولى؟ قال: عرفت أن المضيفات كن يتبادلن النوم في الدرجة الأولى.

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مكان واحد ممنوع عليه.. شاهد ما حدث مع الراكب الوحيد على الطائرة
سبق

عاش مسافرٌ تجربةً فريدة من نوعها خلال رحلة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة استغرقت 8 ساعات متواصلة؛ وذلك حينما اكتشف أنه الراكب الوحيد. وقال المسافر الذي يُدعى كاي فورسيث: إنه فوجئ عندما أدرك أنه الشخص الوحيد المسافر على متن الطائرة.

ونشر "فورسيث" تجربته عبر موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وروى أنه كان مسافرًا مؤخرًا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وفوجئ أنه لا يوجد معه أي ركاب آخرين، وأنه الوحيد على متن الطائرة؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وقال: "أعلن طاقم الطائرة أنني الشخص الوحيد على متنها، وأتاح لي ذلك الحصول على امتيازات كثيرة، كأنني في طائرة خاصة".

وأشار "فورسيث" إلى أنه استفاد من وجوده على متن الطائرة بمفرده، واستغل المساحة الإضافية من خلال إعداد سرير مؤقت على صف كامل من المقاعد؛ مضيفًا: "لقد كان طاقم الطائرة سعيدًا بوجودي، واعتنوا بي جيدًا، من خلال تقديم عدد غير محدود من الطعام والوجبات الخفيفة أيضًا".

وحسب موقع "لاد بيبل"، سأل متابعو "فورسيث": لماذا لم ينتقل إلى الدرجة الأولى؟ قال: عرفت أن المضيفات كن يتبادلن النوم في الدرجة الأولى.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:44 PM

مكان واحد ممنوع عليه.. شاهد ما حدث مع الراكب الوحيد على الطائرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,933

عاش مسافرٌ تجربةً فريدة من نوعها خلال رحلة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة استغرقت 8 ساعات متواصلة؛ وذلك حينما اكتشف أنه الراكب الوحيد. وقال المسافر الذي يُدعى كاي فورسيث: إنه فوجئ عندما أدرك أنه الشخص الوحيد المسافر على متن الطائرة.

ونشر "فورسيث" تجربته عبر موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وروى أنه كان مسافرًا مؤخرًا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وفوجئ أنه لا يوجد معه أي ركاب آخرين، وأنه الوحيد على متن الطائرة؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وقال: "أعلن طاقم الطائرة أنني الشخص الوحيد على متنها، وأتاح لي ذلك الحصول على امتيازات كثيرة، كأنني في طائرة خاصة".

وأشار "فورسيث" إلى أنه استفاد من وجوده على متن الطائرة بمفرده، واستغل المساحة الإضافية من خلال إعداد سرير مؤقت على صف كامل من المقاعد؛ مضيفًا: "لقد كان طاقم الطائرة سعيدًا بوجودي، واعتنوا بي جيدًا، من خلال تقديم عدد غير محدود من الطعام والوجبات الخفيفة أيضًا".

وحسب موقع "لاد بيبل"، سأل متابعو "فورسيث": لماذا لم ينتقل إلى الدرجة الأولى؟ قال: عرفت أن المضيفات كن يتبادلن النوم في الدرجة الأولى.

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